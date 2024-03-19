 

DxOMark признали Honor Magic6 Pro с перископом на 180 Мп лучшим камерофоном

19.03.2024, 12:40, Разное
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Специалисты из лаборатории DxOMark провели тестирование флагманской камеры смартфона Honor Magic6 Pro и пришли к выводу, что это лучший камерофон на рынке. Устройство заняло первое место в рейтинге в двух категориях.

Основной сенсор камеры с разрешением 50 Мп, 24-мм объективом и настраиваемой диафрагмой от f/1,4 до f/2,0 обеспечивает высокое качество снимков. Кроме того, в Honor Magic6 Pro также установлены ультраширокоугольный датчик на 50 Мп и перископический телеобъектив на 180 Мп.

Эксперты отмечают превосходные результаты устройства в различных условиях съемки, включая увеличенную зону глубины резкости и высокое качество снимков, особенно на ультраширокоугольном модуле. Несмотря на некоторые недостатки, такие как артефакты в сложных сценах, Honor Magic6 Pro занял первое место в рейтинге DxOMark, набрав 158 баллов.

Следующими в списке лучших камерофонов оказались Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra, каждый из которых получил 157 баллов.

Honor Magic6 Pro поступит в продажу в РФ в конце марта по цене 130 тыс. рублей.


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