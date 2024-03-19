Мнение: Индийцы вместо среднеазиатов: как в России предлагают решать проблему рабочих рук

Кадровая проблема в России будет становиться острее и острее. Даже если каким-то чудом рождаемость в ближайшие 6 лет удастся резко поднять — во что лично я не верю — рынок труда почувствует это только через 25 лет. Да, нас ожидает резкое смягчение проблемы дефицита кадров после подмораживания прокси-войны с США, однако оно будет не очень глубоким и относительно коротким. К ситуации 2021, 2011 и тем более 2001 года наш рынок труда не вернётся уже никогда.

Привычные нам мигранты из стран СНГ, прежде всего из Украины и Средней Азии, тоже ограниченный ресурс. Украина заканчивается: это месторождение рабочих рук за 30 лет варварской эксплуатации уже почти истощилось. В Средней Азии свои проблемы: там постепенно снижается рождаемость, но при этом растёт уровень жизни — стабилизирующее влияние России и Китая оказывает благотворный эффект. При нынешнем курсе рубля многим узбекам, например, интереснее работать в родном Узбекистане или в богатой Южной Корее, чем ехать к нам.

Кстати, два забавных факта. Факт первый: население Узбекистана составляет сейчас 37 млн человек, это вторая по численности страна на просторах бСССР. Украину, которая при Сталине была больше Узбекистана в несколько раз, Узбекистан уже навсегда обогнал. Факт второй: несмотря на бедную жизнь и несовершенную медицину, продолжительность жизни в Узбекистане — 75 лет, на два года выше, чем в России. Одна из причин нашего отставания — депрессивный новостной фон, чернуха в новостях. Типичный мужчина в России живёт под постоянным давлением блогеров и журналистов, которые неутомимо бьют его по голове: «всё плохо и грязно, Россия гибнет, будущего нет, это позор, ты нищ и унижен, мы все умрём». Эти скорбные мантры для неудачников толкают или к бутылке, или к депрессии, или к сердечным заболеваниям, или к разрушению семьи. Как итог, мужчины в России живут лет на 5-10 меньше, чем могли бы, если бы отписались от профессиональных торговцев плохими новостями.

Вернёмся к проблеме рабочих рук. Так как проблему надо решать — мытьём, катаньем, как угодно — политики начали всерьёз обдумывать варианты, которые раньше даже не лежали на столе. К примеру, некоторые предлагают привлекать рабочую силу из стран дальней Азии или даже Африки (ссылка):



В последние годы граждане стран ближнего зарубежья стали реже приезжать на заработки в Россию. Из-за ослабления рубля их доходы уменьшились, приблизившись к зарплатам на родине… <…>

Угроза потери кадров встала не только перед сельскохозяйственным сектором, но и перед общепитом, ритейлом, такси. <…> В начале января стало известно о нехватке работников в сфере ЖКХ, которая в значительной степени представлена сотрудниками из стран ближнего зарубежья. Многие из мигрантов, оставшихся работать в стране, решили переквалифицироваться из дворников в курьеры. Зарплата у последних в два раза выше, а сама работа — легче… <…>

В первом полугодии 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше иностранных работников, чем годом ранее. Несмотря на это, количество выданных иностранцам разрешений на работу выросло на 20 процентов, до 110,5 тысячи. Последнее может быть связано с усилением контроля за работодателями в части нарушений миграционного законодательства, предполагали эксперты.

Годовой уровень безработицы в стране в прошлом году стал самым низким за всю историю наблюдений (с 1992 года) — 3,2 процента, сообщил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Компании по-прежнему испытывают нехватку кадров, а это поддерживает высокие темпы роста заработных плат, отмечали в ЦБ. В сентябре средняя номинальная зарплата в РФ составила 70,9 тысячи рублей, что, по данным Росстата, оказалось на 7,2 процента больше показателей предыдущего года.

Отток рабочих вызван не только ослаблением рубля, но и активным поощрением трудовой миграции властями других государств, рассказала «Ленте.ру» руководитель международного проекта BRICS Mobility – центры трудовой мобильности и образования в странах БРИКС Наталия Вершинина. «Граждане Кыргызстана, к примеру, вместо того чтобы ехать к нам, теперь зачастую уезжают на заработки в Евросоюз. Граждане Узбекистана едут в Южную Корею, у них это очень популярное направление. Поэтому у России появились достаточно серьезные конкуренты за трудовых мигрантов», — заключила она. <…>

Аналитики еще полгода назад советовали отечественным компаниям присмотреться к сотрудникам из Индонезии, Ирана и Индии. Тогда представители российского бизнеса высказывали сомнения в возможности адаптации таких сотрудников из-за языкового барьера и разницы в менталитете. <…>

Еще год назад представителям отечественного бизнес-сегмента нужно было рассказывать о плюсах привлечения сотрудников, к примеру, из ЮАР. Приходилось объяснять, что из-за низкого уровня жизни на родине они более мотивированы, приезжают сразу на длительный срок, не склонны менять работодателей… <…>

Готовность взять на работу сотрудников из стран дальнего зарубежья, включая Индию и Пакистан, уже выразили многие предприятия агропромышленного комплекса, горнорудной и химической промышленности. «Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий», — объяснила директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких.

Аналогичные планы ранее анонсировал и «Магнит». В ноябре 2023 года ритейлер объявил набор линейного персонала, сообщив о заинтересованности в рабочих не только из стран ближнего зарубежья, но и из Индии. «Предполагается, что иностранцы будут в основном задействованы в логистических операциях на позициях кладовщиков-комплектовщиков, грузчиков и других», — пояснили в пресс-службе ритейлера.

Мигранты, которым для въезда и работы в РФ требуется виза, в основном едут сюда из трех стран — Китая, Вьетнама и Индии… <…>

В центральных регионах России концентрация трудовых мигрантов из КНР довольно низкая. Они предпочитают трудиться в основном на Дальнем Востоке и в Сибири, из-за особенностей менталитета выбирая китайских работодателей. Работа здесь долгое время пользовалась популярностью и у вьетнамцев, но в последние годы ситуация начала меняться. Из-за роста уровня жизни зарплаты граждан Вьетнама увеличились, и они все чаще стали предпочитать работу на родине поездкам «в холодную Россию».

В Индии обстановка иная. В стране низкий уровень жизни и высокая безработица, а средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей (за исключением Нью-Дели, где ситуация обстоит немного лучше). Условия, предлагаемые российскими работодателями, выглядят для индийцев очень привлекательными, поэтому плохое знание языка их не останавливает, а масштабы трудовой миграции в страну растут. <…>

В Россию в основном готовы ехать представители стран, средний уровень дохода в которых ниже, чем здесь. Минимальный уровень заработка, на который они при этом рассчитывают, — 500 долларов (от 45 тысяч рублей) в месяц, отмечают участники рынка. Для отечественных работодателей такой ценник вполне приемлем. «Прошедший год показал небывалый рост заработных плат линейного персонала в нашей стране, и спрогнозировать его на ближайший период пока не удается. Ожидания по доходу граждан Индии и Северной Кореи более стабильные», — отмечает генеральный директор компании Welldone Артем Киреев.<…>

С экономической точки зрения привлечение граждан из стран дальнего зарубежья очень выгодно: зарплатные ожидания «визовых мигрантов» в два раза ниже, чем у граждан из стран СНГ.

Я ещё раз проявлю скепсис. Как говорит Дональд Трамп, «саундз гуд, дазнт ворк» — «звучит хорошо, но не работает». В России есть проблемы даже с внутренней миграцией, не говоря уже о мигрантах из республик бСССР. Проблемы не такие острые, как пытаются рассказывать в «русских» блогах пропагандисты из соседней страны, но всё же достаточно большие, чтобы государство тратило серьёзные ресурсы и на регулярное приведение диаспор в чувство, и на стабилизацию растревоженного постоянными конфликтами общества.

Если в Россию массово поедут мигранты из новых для нас стран, проблема усугубится. Индия и Пакистан, к примеру, на целую культурную ступень дальше от нас, чем любая республика бСССР. Более-менее развитые африканские страны, такие как ЮАР, на две ступени (если мы говорим про чернокожих юарцев, а не буров). Самые бедные африканские страны — Нигер, Судан — на три ступени дальше.

Евросоюз и США имеют сходную с нашей культуру, так что мы можем присмотреться к их опыту привлечения мигрантов. Итоги такие: приезжие из России, Украины, Белоруссии и Прибалтики интегрируются немедленно… при условии, что едут работать, а не получать пособие, конечно. Гости из Индии, Пакистана и тому подобных стран Азии худо-бедно интегрируются во втором-третьем поколении. Выходцы из чёрной Африки в массе своей не интегрируются вовсе. Слишком большой культурный разрыв, чтобы была надежда за несколько десятилетий его преодолеть.

Да, на это можно сказать, что в Евросоюзе и США делают всё неправильно: что ни в коем случае нельзя было давать приезжим пособия, так как безделье делает из человека обезьяну. Можно сказать, что гражданство следует выдавать только после строжайшего экзамена на знание языка и культуры. Можно сказать, что следует равномерно распределять мигрантов по районам, чтобы избегать их комкования в этнические гетто. И действительно, судя по опыту Японии и Ближнего Востока, пособия и дурная «толерантность» — главный источник проблем.

Однако Россия — империя, мы не сможем измерять черепа циркулем и отказываться от интеграции приезжих, даже если бы захотели. Следовательно, надо изначально планировать, что значительная часть из условных 100 тысяч гастарбайтеров из Индии останется в России. Получит через 10-20 лет русские паспорта, обзаведётся семьями, купит жильё. А вот удастся ли нам в разумные сроки сделать русскими и интегрировать в наше общество иностранных специалистов из такой далёкой страны — большой вопрос…

И, да, ремарка по поводу русских националистов. Сам по себе русский национализм — необходимая часть убеждений для любого порядочного человека, считающего себя русским. Напомню, что главный русский националист — это Владимир Путин, курс которого только что поддержало убедительное большинство россиян. Однако многие путают благородный русский имперский национализм с мелкой селюковой ксенофобией по типу финской или прибалтийской.

Тут я согласен с мнением Алексея Антонова. Русский националист не должен возмущаться тем, что дурные и низкооплачиваемые рабочие места занимают мигранты с необычными именами — это вообще не повод для гнева или зависти. Русский националист должен быть:

1. Православным.

2. Богатым.

3. Многодетным.

Тем, у кого душа болит за Россию, следует сосредотачивать личные усилия не на репосте вброшенных американцами разжигающих мемов, а вот на этих трёх направлениях (как минимум на одном-двух из них). И если, например, коэффициент рождаемости в России поднимется с нынешних унылых значений хотя бы трёх — как в Узбекистане — столь волнующая многих проблема невоспитанных мигрантов исчезнет сама собой.