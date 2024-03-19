 

«Для защиты их прав» – Москва запросила у ЕС списки россиян, заключивших ЛГБТ-браки в Европе

19.03.2024, 11:33, Разное
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МИД и Минюст запросили у Евросоюза списки россиян, когда-либо заключавших нетрадиционные браки на территории Европы. Чиновники утверждают, что это необходимо для усиленной защиты их прав.

В условиях, когда общество настроено решительно против гомосексуалистов и их экстремистской идеологии, государство не забывает о том, что такие граждане тоже имеют права и свободы наравне с остальными, и намерено отдельно позаботиться об их защите – так сказано в официальном письме, направленном в Брюссель.

В ЕС подтвердили получение запроса и заявили, что относятся к инициативе с «осторожным оптимизмом».

– Российскому представителю было заявлено, что именно позиция официальных властей Российской Федерации в отношении LGBTQ-сообщества привела к усилению гомофобных и трансфобных настроений в обществе, – говорится в коммюнике. – В то же время нельзя не приветствовать тот факт, что российские власти осознают последствия своих решений и готовы хотя бы частично их нивелировоать, предоставив усиленную защиту представителям уязвимого меньшинства.

Запрошенные списки, как предполагается, будут переданы в течение двух месяцев после консолидации и уточнения информации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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