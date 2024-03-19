MacRumors: релиз двух версий Apple AirPods 4 состоится осенью 2024 года

Производство двух моделей четвёртого поколения AirPods от Apple начнётся в мае 2024 года. Исходя из этого графика, релиз наушников предполагается в сентябре или октябре, пишет издание MacRumors, ссылаясь на информацию из нового информационного бюллетеня журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

По прогнозам Гурмана, обе модели AirPods 4 получат обновлённый дизайн, улучшенное качество звука и обновленный кейс для зарядки с портом USB-C. Более дорогая версия, по его словам, также будет оснащена активным шумоподавлением и динамиком в кейсе для отслеживания устройства через приложение Find My.

Источник также рассказал о планах Apple прекратить производство AirPods второго и третьего поколений, что, по его мнению, произойдет после выхода AirPods 4 уже в текущем году.

Кроме того Гурман высказал предположения относительно будущей версии AirPods Pro. По его словам, она не появится на рынке раньше 2025 года, но, как минимум, будет обладать режимом слухового аппарата и функцией проверки слуха, которые появятся в текущей модели AirPods Pro вместе с выходом iOS 18.