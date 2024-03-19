 

Инвентари российских пользователей Steam намерены изъять в пользу общественных фондов

19.03.2024, 9:33, Разное
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Пресс-служба Valve анонсировала масштабные проверки российских пользователей площадки Steam на предмет соблюдения лицензионного соглашения.

Поводом стали массовые жалобы других участников сообщества на некорректное поведение россиян. Только за 2023 год на российских пользователей суммарно пожаловались около 400 тысяч раз – это приблизительно на 1300% больше, чем в случае с англоязычными игроками.

– Надо понимать, что англоговорящие люди в Steam – это абсолютное большинство, 72%. Русскоговорящих всего 8%, – делится статистикой глава отдела модерации СНГ Олена Овчаренко.

В начале марта в Steam утвердили стратегию борьбы с агрессивным поведением россиян. Она включает в себя изъятие средства с кошельков россиян по принципу коллективной ответственности – за каждую удовлетворённую жалобу будет оштрафовано всё сообщество. Также у российских игроков хотят изъять игровые предметы, чтобы затем продать их на аукционе и передать деньги Украине.

В Steam убеждены, что это «преподаст хороший урок» и многократно увеличит авторитет игровой площадки.

– Мы не можем просто запретить русским пользоваться площадкой Steam – это была бы дискриминация. Но изъятие средств и активов – вполне стандартная практика в последние годы, – пояснил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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