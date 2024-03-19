Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A35 и A55 уже появились в России

В РФ начали продаваться новые модели смартфонов Samsung из линейки Galaxy A. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС.

Модель Samsung Galaxy A35 представлена в четырех цветах: черном, голубом, лавандовом и желтом. Цена на версию с объемом памяти 8128 ГБ составляет 38 тыс. рублей, а за версию с объемом 8256 ГБ придется отдать уже 42 тыс. рублей.

Смартфон Samsung Galaxy A55 также доступен в тех же цветах. Однако цены на эту модель немного отличаются: за версию с памятью 8128 ГБ в МТС просят 44 тыс. рублей, а за версию с памятью 8256 ГБ — 48 тыс. рублей.

Обе модели оснащены 6,6-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 1080 х 2340 пикселей и частотой до 120 Гц, а также пиковой яркостью 1000 нит. Они имеют емкие аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 25 Вт, а их корпуса защищены от влаги и пыли по стандарту IP67. Отличия заключаются в процессорах (Exynos 1380 у Galaxy A35 и Exynos 1480 у Galaxy A55), а также в характеристиках камер (50+8+5 МП у A35 и 50+12+5 МП у A55).