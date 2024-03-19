Мнение: Как давили выскочку

Вчера я сразу после окончания “голосования” написал свой прогноз – как в итоге “посчитают”:

“Даже такой символической “победы”, как второе место некто Даванкова, интелям, разжалованным из “среднего класса” в самый низший, не дадут. Вторым назначат Харитонова – именно ввиду полной нелепости такого результата. Принцип Шарикова – “как пожелаем, так и сделаем”. Урки, как замечал еще Шаламов, терпеть не могут интелей. У них к ним классовая ненависть” (“Итоги представления”)

Ровно так всё и вышло. А на телеграм-канале, посвященном собственно проверке подсчета голосов, даже опубликовали материал, как это собственно делается – на примере Нижегородской области. Хотя уверен, что и по всем остальным областям ровно та же картина:

“Это стало ясно, благодаря сравнению данных из первичных протоколов и тех цифр, которые в итоге опубликованы на сайте ЦИК.

УИК № 2544

У Даванкова было 68, а стало всего 8.

У Путина было 906, а стало 966.

УИК № 2545

У Даванкова было 85, а стало всего 5.

У Путина было 498, а стало 1078.

УИК № 2549

У Даванкова было 127, а стало всего 7.

У Путина было 831, а стало 941. И добрая комиссия еще добавила Харитонову оставшиеся 10 голосов Даванкова.

У Харитонова было 74, а стало 84.

УИК № 2552

У Даванкова было 50, а стало всего 5.

У Путина было 701, а стало 733. И добрая комиссия еще добавила Слуцкому оставшиеся 13 голосов Даванкова.

У Слуцкого было 37, а стало 50.

УИК № 2553

У Даванкова было 74, а стало 0.

У Путина было 576, а стало 650.

УИК № 2561

У Даванкова было 92, а стало всего 7.

У Путина было 527, а стало 577. И добрая комиссия еще добавила Харитонову оставшиеся 35 голосов Даванкова. У Харитонова было 57, а стало 92.

УИК № 2578

У Даванкова было 63, а стало 3.

У Путина было 584, а стало 644″ (тг-канал Выборы, всем ЦЫК!).