Мнение: О победителе и триумфаторе… Ой, а что с лицом?

После того, как ЦИК посчитал 100% бюллетеней на президентских перевыборах и озвучил итоговый результат, весь пул кремлёвской политологии пропаганды начал спешно переобуваться на лету. И дружно заменять слово #победа словом «триумф». Ну или, как минимум, подчёркивать, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин победил «триумфально». Что за него проголосовали даже не восемь из десяти россиян, а 88 из ста.

Это же в корне меняет дело!

Но есть нюанс.

Владимир #Путин по окончании электорального действа не раз показывался на публике. И в избирательном штабе. И на Васильевском спуске. И за кремлёвским столом на встрече с бывшими соперниками, лузерами и аутсайдерами выборной гонки.

Наблюдательные люди заметили, что везде у него одно и то же.

Какое-то напряжённое, суровое и даже злое выражение лица. Не счастливое, не довольное, не усталое, что можно было бы понять в его возрасте… А именно «злое». Словно происходит что-то для него неприятное. Не то, к чему он стремился.

И вот — что?

Откуда у победителя такая злость на лице?

Не может же быть, что он что-то нехорошее, злое задумал?

—