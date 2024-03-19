Мнение: Время возвращаться обратно

Несмиян выдал пророческую фразу – правда, про Китай:

“Теперь перед китайцами стоит практически невыполнимая задача – нужно объяснить трем четвертям населения, которое начало забывать, что такое кромешная бедность, что пришло время возвращаться обратно. Пожили нормально – теперь снова туда”.

У Китая, похоже, действительно проблемы, и, возможно, в самом деле тяжелые. Но мне формулировка понравилась прежде всего тем, что в ней как бы сконцентрированы мои собственные опасения касательно вовсе не Китая, а нас! Моих родных соотечественников, включая и меня самого.

Россия все время так и норовит провалиться в ту самую “кромешную бедность”, последний раз это было как раз в 1991 году. И я постоянно мысленно сравниваю с тем временем наше “сегодня”… находя массу параллелей. Главное пугающее сходство – иссякновение валюты. В 90е всем было понятно: есть у тебя валюта – ты живешь, нету – в лучшем случае медленно умираешь. Но тогда острота дилеммы смягчалась тем, что валюту было довольно легко найти – все-таки в стране то и дело появлялись новые фирмы и фонды ОТТУДА, возникали всё новые “валютные” формы деятельности и торговли, мир открывался, а не схлопывался…

Сейчас же – поток валюты на глазах пересыхает, а вот откуда возьмется новая – неясно. Поверить, что “Россия будет кормить себя сама” – ну, поскольку мы не на митинге, невозможно. То есть, в принципе, я бы еще поспорил, а кто быстрее вспомнит про кромешную бедность – мы или Китай. Я бы поставил на нас.

Хотя тоже смешно поразмышлять: если все-таки первым рухнет Китай – куда Набиуллина денет свои “золото-юаневые резервы”?