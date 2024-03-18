 

Мнение: Вода для Крыма

18.03.2024, 22:20, Разное
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Путин сегодня анонсировал появление железной дороги до Крыма от Мариуполя. Рокадная железка, идущая буквально вдоль линии фронта с заходом на Крымский перешеек – дело, безусловно, хорошее. Туристам, любящим крымские пляжи, будет удобно заезжать всей семьей.

Я, однако, беспокоюсь о другом: а что с водой? После внезапного прорыва через Крымский перешеек была чуть ли не единственнная благая весть – о том, что войска взорвали дамбу, и днепровская вода по Крымскому каналу. Однако теперь ведь, как я понимаю, канал из-за взрыва Каховского водохранилища опять уже год не работает? И именно из-за того, что воды в водохранилище, как собственно и самого водохранилища, теперь нет, воды в Крымском канале уже и не будет, всё, аллес?

И? Воды в Крыму, достаточной для снабжения всех его жителей плюс туристы, как не было, так и нет. Вроде бы последние два года везло – было достаточно много дождей. Но везение когда-то кончится. Откуда Крым будет брать пресную воду? Поездами ее точно не завезешь.

Источник: Размышления вольного социолога


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