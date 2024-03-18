Мнение: Украинская приватизация

В комментах у меня в очередной раз – причем под постом о выборах Путина! – разгорелась бурная и злая дискуссия… о приватизации. Вспомнили сразу всё, весь джентльменский набор – “ограбили народ”, “эти ваши ваучеры”, “негодяй Ельцин”, философское “а была ли приватизация справедливой” (с подразумеваемым ответом “конечно, нет”) и т.п. Как по нотам. В России это какая-то вечная больная тема. Про “споры” говорить особо не приходится – люди не спорят, люди изливают друг другу душу и постоянно жалуются (что твой Путин), как их “обманули” и как они из-за этого обижены (Путин со своими вечными жалобами, как он типа к западным лидерам со всей душой, а они его “водят за нос” – всё-таки плоть от плоти своего народа).

В общем, за последние пару десятков лет я к этим стонам привык – но тут вдруг в мозгу вспыхнуло: а я ведь ничего не знаю о том, как на эту тему стонут украинцы! Долго перебирал в памяти – так и не вспомнил. Такое ощущение, что на Украине тема приватизации или вообще никого не волнует, или это какое-то табу. На контрасте с вечно стонущими на эту тему россиянами – очень впечатляет.

А как так? Ведь стартовые условия были практически одинаковые. И в РФ, и на Украине – массы почти полностью нищего населения, голод, гуманитарные окорочка и прочие продпайки от Европы США (“ножки Буша”), вставшие наглухо “промышленные гиганты совка”, разорившиеся в ноль государства с пятью-десятью миллионами долларов в казне, всякая пузатая мелочь типа всяких ЖБК и ЛПК и “комбинатов питания”… Только на Украине не было приватизационных чеков (они же ваучеры) и пресловутых “трех вариантов приватизации” (которых сейчас и в России никто не помнит).

А что же было на Украине? Как-то они ведь все равно всё приватизировали. Но каким образом? И почему нет никаких стонов о “несправедливости”? Я, кстати, не знаю на Украине и ни одного акционерного общества большого масштаба. Они у них что, не акционировались вообще?

В целом понятно, что ни о каком успехе приватизации на Украине говорить тоже не приходится – по итогу вся промышленность у них в основном умерла. Но как же тамошние трудящие? Как им удалось обойтись без российских приступов дикой зависти к “олигархам”, которые “всех обманули”?