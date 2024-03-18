Рупор кремлевской пропаганды: С коллаборационистами разговор будет короткий

Путин в ночном выступлении сообщил, что на границе во время попыток сорвать выборы уничтожено до 800 человек, включая большое кол-во коллаборационистов. Отдано распоряжение, относится к любым коллаборационистам всегда так, как будто они вооружены. При желании, можно трактовать как и как добро на уничтожение данной публики в любой форме, с оружием или без оружия. Много пленных из числа этой погони мы явно много не увидим.

Трофейный флаг коллаборационистов.

Пленный коллаборационист.

Уничтожение украинского флага, к которому прицепили флаг коллаборационистов.

А смертную казнь на время войны хорошо бы вернуть. В том числе для активных коллаборационистов.

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