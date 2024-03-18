Рупор кремлевской пропаганды: С коллаборационистами разговор будет короткий
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Путин в ночном выступлении сообщил, что на границе во время попыток сорвать выборы уничтожено до 800 человек, включая большое кол-во коллаборационистов. Отдано распоряжение, относится к любым коллаборационистам всегда так, как будто они вооружены. При желании, можно трактовать как и как добро на уничтожение данной публики в любой форме, с оружием или без оружия. Много пленных из числа этой погони мы явно много не увидим.
Трофейный флаг коллаборационистов.
Пленный коллаборационист.
Уничтожение украинского флага, к которому прицепили флаг коллаборационистов.
А смертную казнь на время войны хорошо бы вернуть. В том числе для активных коллаборационистов.
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Источник: Colonel Cassad
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