 

Гастроэнтеролог Тимощенко и врач-терапевт Андреева рассказали, как восполнить недостаток кальция безопасным способом

18.03.2024, 19:45, Разное
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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко и врач-терапевт Ирина Андреева поделились советами по восполнению недостатка кальция в организме без использования яичной скорлупы.

Вместо использования яичной скорлупы, которая может быть опасна для здоровья, исследователи рекомендуют обращаться к другим источникам кальция. Как отмечает Тимощенко, кальций карбонат из скорлупы усваивается хуже, чем другие формы, такие как кальций цитрат, делая добавки с последним более эффективными для поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.

Ирина Андреева объясняет, что существует множество продуктов, богатых кальцием, которые можно включить в рацион. Она рекомендует употребление молочных продуктов, рыбы, зеленых овощей, орехов, семян и фруктов, таких как фиги и апельсины.

Включение разнообразных продуктов в рацион поможет обеспечить достаточное количество кальция для поддержания здоровья костей и зубов, подчеркивает Андреева.


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