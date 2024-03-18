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18.03.2024, 19:45, Разное
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В ходе программы о здоровье желудка ведущим экспертом стал доктор-гастроэнтеролог Игорь Городокин. Он подчеркнул роль курения и инфекции бактерией Helicobacter pylori в разрушении слизистой оболочки желудка, что ассоциируется с язвой и раком.

Желудок – это орган, обладающий защитной слизистой оболочкой от воздействия кислоты. Нарушение ее целостности может произойти из-за курения, некоторых лекарств и бактерии Helicobacter pylori.

Городокин отметил, что при повреждении слизистой оболочки кислота начинает разрушительно воздействовать на желудок, повышая риск гастрита, эрозий, язв и даже рака.

Эксперт подчеркнул, что гастрит, язва и рак – связанные между собой проблемы с схожими симптомами и лечением.

Инфицирование бактерией Helicobacter pylori, по мнению Городокина, является одной из основных причин этих заболеваний. Поэтому при появлении признаков желудочных болезней важно провериться на наличие этой инфекции.


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