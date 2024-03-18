 

Иноагентам запретят петь в караоке

18.03.2024, 19:33, Разное
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В Госдуму внесён законопроект «О специальном
правовом режиме для лиц, признанных иностранными агентами». Согласно документу, любая
деятельность, осуществляемая иноагентами или членами их семей, может быть
ограничена по усмотрению органов государственной и местной власти без
каких-либо дополнительных обоснований.

По словам авторов, закон позволит
не только упростит контроль за соблюдением мер социального контроля в
отношении иноагентов, но и существенно разгрузит работу различных надзорных ведомств. Одним из ключевых средств противодействия функционирования легитимных органов власти депутаты назвали творчество иноагентов, в частности, музыкальные композиции, исполняемые в караоке.

«Даже если та или иная песня прямо или косвенно не критикует власть, то манера исполнения может подразумевать подтекст, как это уже было в Советском Союзе, когда та же Пугачёва пела якобы соседям «Эй, вы, там, наверху!». Мы же понимаем о ком шла речь, – пояснил автор инициативы Анатолий Вассерман. – Сегодня можно нарочито хвалить власть так, что это вызовет обратный эффект. И если с медиасферой и непотребством там мы с горем пополам разобрались, то караоке остаётся последней либеральной площадкой для тусовки из шоу-бизнеса».

Вассерман подчеркнул, что не считает целесообразным выделять деньги для мониторинга всех заведений страны, оказывающих услуги караоке, а сами их владельцы зачастую не обладают достаточным уровнем интеллекта, чтобы определить смысл исполняемых произведений. Поэтому с 1 апреля желающие попробовать свои силы в пении обязаны предъявлять паспорт. Информацию сверят с реестром Минюста и только после этого либо дадут доступ к микрофону, либо вызовут полицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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