Мнение: О величайшем достижении Владимира Путина… Что на это скажет Илон Маск?

Если без дураков. Чего добился идущий на пятый президентский срок Владимир #Путин за почти четверть века, считая с назначения на пост премьер-министра в августе 1999-го, своего пребывания у руля? Что можно было бы сказать о нём одной фразой?

Вот про Иосифа Сталина один англичанин высказался ёмко и конкретно. Мол, «принял Россию с сохой, оставил — с атомной бомбой». ОК, зачёт. А Владимир Путин — что? «Поднял Россию с колен», говорите? Хм-м-м…

Можно ли это «вставание» выразить в цифрах?

Да, можно. И даже в графиках.

Вот, очень показательно.

К исходу четвёртого президентского срока Владимира Путина число православных храмов почти удвоилось и превысило число школ в России. А если посчитать с мечетями, дацанами и прочими религиозными сооружениями, так и на четверть превысило.

Ну а что тут такого? Церковно-приходские школы тоже, говорят, неплохо учили. Особенно в сравнении с нынешними, заточенными на массовый выпуск «жертв ЕГЭ».

Я тут посмотрел статистику космических запусков России за прошлый год. Можно с уверенностью сказать, что страна плавно приближается к лидерам «Третьего мира». Она пока ещё занимает третью строчку с 19-ю успешными пусками. Но это намного ближе к идущей на четвёртом месте Индии (7 запусков), чем к обладательнице «серебра» КНР (67 пусков, 66 успешных). Догнать, а тем более перегнать Америку с её более чем сотней запусков в год — только подумайте: дважды в неделю, такого даже #СССР не достигал — уже нереально. А меж тем экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Батут Рогозин теперь благополучно сенаторствует от Запорожья. И осколки в интересном месте совсем не мешают ему заседать.

Нет, чисто статистически: 19 пусков — это ещё не дно. В «ковидном» 2020-м их было всего 17. Но так-то если брать всю историю, то меньшее число стартов было только на заре советской космонавтики с 1957 по 1961 год — от двух до девяти ежегодно. И ещё: в 2023-м, как и в 2020-м был лишь один пилотируемый запуск. Остальное — военные спутники и наполовину провалившаяся миссия к Луне.

И вот как будущий историк охарактеризует этот период?

«Владимир #Путин принял Россию с Космосом, а оставляет с храмами», так что ли?

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