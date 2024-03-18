Скандалы: Комедия мексиканской пленницы

В похищении россиянки обнаружилось много странного

В истории похищения в Мексике российской туристки вдумчивых потребителей новостей кое-что смущает. Но радуясь, что девушка нашлась живой, большинство сограждан на странности ее пропажи глаза закрывает. А вот мексиканцы на обесценивание своих грозных картелей, держащих в страхе весь мир, до уровня «дорожных гопников на тыщу баксов» даже слегка обиделись.

Мы выслушали версию исчезновения нашей Маши, ходящую среди законопослушных граждан Мексики.

Тем, что 23-летняя замужняя россиянка уехала одна в Мексику три с лишним недели назад и домой, судя по всему, не торопилась, российского потребителя новостей сегодня уже не удивишь: окруженные флажками санкций и цен наши туристы пускаются во все тяжкие, покоряя амазонские джунгли и африканские дебри. По этой же причине сограждан не сильно потрясло, что для размещения молодая девушка воспользовалась каучсерфингом (дословно «поиск дивана», буквально — ночевка в доме незнакомца, готового играть с судьбой в рулетку, пуская на ночлег любого найденного на специальном «диванном» ресурсе).

— У нас в спокойные времена таким забавляются, чтобы пощекотать нервы, — говорит экс-россиянка Дарья, она уже 30 лет живет в США. — Но только на даче, где большая компания. Вы же тоже не пустите неизвестно кого в квартиру, как говорил Остап Бендер, где деньги лежат. И уж тем более не в Мексике. Даже в прежние лучшие времена американцы из Сан-Диего (последний американский город на сухопутной границе с Мексикой. — Авт.) никогда бдительность не теряли, хотя всегда мы там отдыхаем, там дешевле всего.

Но мы-то не можем позволить себе такую пугливость: при наших реалиях захочешь отдохнуть — не так раскорячишься. Этим можно объяснить, почему впервые оказавшаяся в Мексике российская туристка поселилась в промышленном Монтерее, известном лишь тем, что он самый северный из крупных мегаполисов страны. Но вот что в аттракционе исчезновения Марии Ригович с последующим ее обнаружением без телефона, денег и рюкзака все же смущает самых вдумчивых из соотечественников.

— Предположим, «кауч» («диван») нашелся только в Монтерее, — рассуждает москвичка Ольга, недавно посетившая ту же Мексику, но по купленному в РФ туру, и поэтому живо заинтересовавшаяся историей Марии. — Но почему туристка едет не в Чичен-Ицу (пирамиды майя. — Авт.), не в Теотиуакан (пирамиды ацтеков. — Авт.), не на Карибское побережье, а в какую-то Рейносу?! В Мексике столько интересного, а этого названия я от гидов даже не слышала!

По словам Ольги, организованных интуристов в Мексике предупреждают, что преступность высока и не следует бродить в одиночку по городам в вечернее время, могут обокрасть с применением силы. Хотя сама москвичка за две недели, за которые проехала всю Мексику, начав со столицы, посетив все исторические места и завершив тур отдыхом на карибском курорте Ривьера Майя, от мексиканцев видела лишь доброжелательное внимание.

— Да куда бы ни ехала ваша Маша, как же она еще до того, как их машину догнал «грузовичок с вооруженными людьми», уже знала, что это «бандиты из картеля», которые, возможно, ее убьют?! — горячится русскоязычный мексиканец Карлос, давно живущий в России с русской женой. — Да, у нас есть картели, но они не сшибают по 1–2 тысячи «зеленых» с одиноких туристок с одним рюкзачком!

— Но, может, они не за рюкзачком ее охотились, а думали, что за такую юную иностранку непременно пришлют щедрый выкуп ее родные?

— Вот вы представьте: окраина страны, пейзаж как в вестерне, только ковбои не на коне, а на грузовичке. Чтобы тратить свое время на похищение пассажиров авто с местными номерами, они должны как минимум знать, что в салоне вместе с мексиканской семьей сидит иностранная туристка, а у нее есть родня, у которой есть деньги. Откуда «картель» знал, что в мексиканской машине россиянка, а россиянка откуда знала, что в грузовичке «картель»? И почему у туристки из страны, где платежные карты заблокированы, вдруг оказалась карта, куда можно перевести выкуп «картелю»? Да, в моей стране действительно криминогенная ситуация, но в данном случае это просто использовано для чего-то иного.

— Вы подозреваете сговор Марии с ее «диванной» мексиканской семьей?

— Я знаю только то, что 1,5 тысячи долларов не уровень картеля. А просто безголовые дорожные разбойники не отпустили бы никого из пойманных. А моя жена нашла в соцсетях Марии еще более удивительную информацию: она, оказывается, поехала в Мексику… устраивать пикеты в поддержку чеченской девушки, похищенной собственной родней! Странный флешмоб для другого конца света.

По сообщению мужа Марии, в ночь перед похищением она действительно прислала ему голосовое сообщение, что машину, в которой она едет со своими новыми мексиканскими друзьями в Рейносу, преследуют бандиты из «картеля», которые их всех, «скорее всего, убьют». Но потом мексиканскую семью отпустили, так как «их девятилетний сын заплакал», а Марию оставили, запросив с ее родни выкуп в $1,5 тысячи. Но потом «картель» подумал и накинул еще 900 долларов. А через три дня, когда российская родня Марии деньги собрала и перевела, а российское консульство и мексиканская полиция сбились с ног, Мария нашлась, лишившись в этом «вестерне про картель» лишь своего дорожного рюкзака.

Свет на тайны Марии неожиданно проливает ее 55-летняя тезка, уроженка Мехико, профессор местного университета, озвучивая мнение круга, к которому принадлежит.

— Рейноса — нелегальный перевалочный коридор в США, — поясняет мексиканская Мария. — И там вечно что-то происходит, так как все нарушают закон: и те, кто пытается нелегально перейти границу, и те, кто им в этом помогает за деньги. А когда все вне закона, это повод для наживы и других злоумышленников. Я знаю, что из гуманных соображений в пересечении границы без нужных документов конкретно россиянам помогает одна наша церковь. По паролю «буррито руссо». Конечно, это не афишируется: границы у США очень укреплены сейчас, без содействия пограничников коридор точно не откроется, поэтому у церковников, судя по всему, есть некие договоренности на той стороне. Но это капля в море нелегальных беженцев, толпящихся в Рейносе. Остальных надувают мошенники: обещают коридор, назначают гонорар и сами же потом грабят еще на подъезде к городу, зная, что у людей точно при себе кеш на оплату нарушения закона. А такого не грех и обчистить.

Добропорядочные жители Рейносы стараются оттуда перебраться в глубь страны. По их словам, из-за рокового коридора их некогда милый провинциальный городок стал скопищем попрошаек и всякого мелкого ворья. Оставшись без денег и обещанной услуги, несостоявшиеся беженцы бросают своих пожилых родственников, а сами пускаются на любые заработки, включая криминальные. А нормальных туристов в Рейносу давно не везут. А с американской стороны иммиграционный адвокат из Сан-Диего Роберт Смирницки предупреждает: даже если «коридор Рейноса», застарелая головная боль американцев, каким-то чудом вдруг откроется, он прямой путь не к вожделенной беженцами грин-карте, а в американский иммиграционный суд, от которого ничего хорошего не жди. И напоминает, как год назад российский консул в Мехико нашел под своим окном 73-летнего «подкидыша» — российскую пенсионерку в кресле-каталке: ее сыну с невесткой тоже не открылся заветный коридор в США, а в беспокойной Мексике мать-инвалид обуза.

Жанна Голубицкая

Оригинал материала: “Московский комсомолец”