 

Сервисы доставки еды помогут вычислить россиян, не соблюдающих пост

18.03.2024, 17:33, Разное
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Сервисы доставки еды помогут вычислить россиян, не соблюдающих пост – соответствующее соглашение было подписано 15 марта.

Списки граждан, проявляющих неуважение к традиционным ценностям, будут формироваться практически без участия человека.

Ещё в феврале все блюда в сервисах доставки были промаркированы и разделены на постные и скоромные. Первоначально предполагалось предупреждать россиян о недопустимости заказа и употребления такой еды, однако этот вариант отвергли из-за большого числа граждан иных конфессий, не требующих соблюдать православный пост.

– Фильтрацию решили делать постфактум, уже на собранном массиве информации. Если человек заказывает скоромную еду и его зовут, например, Магомед Магомедов или, прости Господи, Гирш Шапиро, то он на этом этапе будет отфильтрован из списка, – поясняет источник в команде разработчиков федеральной базы «Электронный пост». – А если Иван Петров какой-нибудь, то пусть не обижается, но понятно, как его действия квалифицируются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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