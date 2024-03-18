Бизнес-план Московской недели моды

Деловой стиль перестал быть скучным. Формула «белый верх, черный низ» уходит в прошлое, теперь дизайнеры смело экспериментируют с формами, силуэтами, палитрой и тканями, при этом оставаясь в формате элегантного бизнес-направления. Посмотрим, что предложили молодые бренды-участники Московской недели моды тем, кто значительную часть своего времени проводит в офисах и на деловых переговорах.

Кофе-брейк

Молодой новосибирский бренд Svetlana Shpadyreva виртуозно интегрирует мужские элементы делового стиля в женский гардероб. Масштабированные линии жакетов добавляют их обладательницам еще больше изящества, а сочетание молочных и кофейных тонов с благородными оттенками карамели смягчают жесткие линии костюмов.

В авангарде

Марка KADELI из Кабардино-Балкарской республики предлагает элегантную одежду, правда не без эпатажных деталей. Деконструированный крой жакетов и рубашек, ультра-длинные рукава и другие горячие тренды сделают рабочий день интереснее и обеспечат внимание коллег.

Новый уровень

Спокойная палитра, классические принты и качественные материалы создают ту самую эстетику old money, к которой многие стремятся. Все это присутствует в коллекции марки elisabetta из Санкт-Петербурга, чьи костюмы, тренчи и пальто архитектурного кроя, определенно позволят быстрее добиться новых карьерных высот.

Служебный роман

Екатеринбургский бренд Toomatch представил довольно строгие, но, в то же время, романтичные костюмы с юбками из вельвета. Марка предлагает сочетать их с откровенными блузами, которые днем можно прятать под геометричными жакетами, а вечером преображаться с их помощью в женщину-вамп.

Немного перфекционизма

Монохромные брючные костюмы, созданные калмыцкой маркой SHCHUR, благодаря идеальному крою и фактурным тканям, могут станут стилеобразующими элементами офисного гардероба. И уже вокруг них легко будет выстроить остальные образы, каждый день дополняя разными аксессуарами, блузами, лонгсливами и легкими топами.

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фото: SHCHUR

автор: Геннадий Куприянов