 

Минпромторг признает белорусские чипы и платы российскими

18.03.2024, 16:45, Разное
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Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает законопроект, который позволит признавать белорусские чипы и платы отечественными. Сообщает об этом газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

С 1 июля 2024 года изменятся условия для признания продукции, произведенной на территории республики, российским продуктом. В частности, документы, идентифицирующие белорусское производство материалов и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях будут приравниваться к выданным в России.

В Минпромторге уточнили, что белорусские материалы и комплектующие могут признаваться российскими при условии выполнения в РФ не менее 20% объема работы. Это предоставит возможность для использования совместных разработок в отечественной продукции.

Аналитик Алексей Бойко отметил, что в РФ в настоящее время не действует механизм проверки происхождения материалов и компонентов, которые будут ввозиться под видом белорусских. Возможные поставки комплектующих из Китая негативно отразятся на технологической независимости отрасли.


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