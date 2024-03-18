Минпромторг признает белорусские чипы и платы российскими

Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает законопроект, который позволит признавать белорусские чипы и платы отечественными. Сообщает об этом газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

С 1 июля 2024 года изменятся условия для признания продукции, произведенной на территории республики, российским продуктом. В частности, документы, идентифицирующие белорусское производство материалов и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях будут приравниваться к выданным в России.

В Минпромторге уточнили, что белорусские материалы и комплектующие могут признаваться российскими при условии выполнения в РФ не менее 20% объема работы. Это предоставит возможность для использования совместных разработок в отечественной продукции.

Аналитик Алексей Бойко отметил, что в РФ в настоящее время не действует механизм проверки происхождения материалов и компонентов, которые будут ввозиться под видом белорусских. Возможные поставки комплектующих из Китая негативно отразятся на технологической независимости отрасли.