 

Избежавшие «регуляторной гильотины» акты должны быть переизданы до 1 сентября 2025 года

18.03.2024, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство экономического развития предлагает правительству завершить процесс “регуляторной гильотины” к 1 сентября 2025 года. Это включает переиздание 1275 устаревших документов из “белого списка”, из которых уже переиздано более 500 актов. Оставшимся документам предлагается пересмотреть в течение полутора лет.

“Белый список”, утвержденный правительством в конце 2020 года, включает обязательные требования к бизнесу, избежавшие “регуляторной гильотины”. Этот процесс призван уменьшить административную нагрузку на бизнес, отменяя и переиздавая устаревшие акты, не отвечающие современным реалиям.

Министерство экономического развития разработало проект постановления о пересмотре и переиздании этих актов к 1 сентября 2025 года, учитывая мнения заинтересованных сторон, включая бизнес-сообщество.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает установление срока окончания действия актов из “белого списка”, считая это необходимым для устранения неопределенности относительно корректировки обязательных требований, не затронутых “регуляторной гильотиной”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Сервисы доставки еды помогут вычислить россиян, не соблюдающих пост

18.03 / Скандалы: Привет из Калифорнии

18.03 / Минпромторг признает белорусские чипы и платы российскими

18.03 / Сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий

18.03 / Скандалы: «Девушек очень много»

18.03 / Мнение: Поразительный язык!

18.03 / При оформлении кредита понадобится справка от психиатра

18.03 / Скандалы: Не карманные расходы

18.03 / Мнение: Неприличные итоги

18.03 / Скандалы: Денежный грешок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика