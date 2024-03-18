Избежавшие «регуляторной гильотины» акты должны быть переизданы до 1 сентября 2025 года

Министерство экономического развития предлагает правительству завершить процесс “регуляторной гильотины” к 1 сентября 2025 года. Это включает переиздание 1275 устаревших документов из “белого списка”, из которых уже переиздано более 500 актов. Оставшимся документам предлагается пересмотреть в течение полутора лет.

“Белый список”, утвержденный правительством в конце 2020 года, включает обязательные требования к бизнесу, избежавшие “регуляторной гильотины”. Этот процесс призван уменьшить административную нагрузку на бизнес, отменяя и переиздавая устаревшие акты, не отвечающие современным реалиям.

Министерство экономического развития разработало проект постановления о пересмотре и переиздании этих актов к 1 сентября 2025 года, учитывая мнения заинтересованных сторон, включая бизнес-сообщество.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает установление срока окончания действия актов из “белого списка”, считая это необходимым для устранения неопределенности относительно корректировки обязательных требований, не затронутых “регуляторной гильотиной”.