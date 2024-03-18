Скандалы: «Девушек очень много»

Звезды и модели развлекают миллиардеров на яхтах. Как устроена эта индустрия элитного досуга?

Бокалы шампанского на фоне волн, вечеринки в компании звезд, загорелое тело в бикини на палубе роскошного судна — контент, который вызывает зависть у тысяч девушек по всему миру. Такие кадры размещены на страничках популярных моделей, главная статья доходов которых, однако, не съемки для люксовых брендов. Они занимаются яхтингом — ответвлением эскорта, предполагающим развлечение сказочно богатых и влиятельных мужчин во время их отдыха на Лазурном берегу. Что творится на закрытых вечеринках в море после заката солнца и почему в этом участвуют голливудские актрисы и модели — в материале «Ленты.ру».

«Они могут заработать до 40 тысяч долларов за ночь. Арабы — самые щедрые люди в мире. Если вы им понравились, они дадут много денег.

В Каннах деньги носят пачками по 10 тысяч евро: для них это просто бумага. Они их даже не считают. Просто отдают девочкам, не задумываясь», — рассказывал изданию The Hollywood Reporter ливанский бизнесмен Эли Нахас, которого арестовали в 2007 году за организацию проституции.

Нахас владел модельным агентством в Бейруте и в тот год поставил более 50 женщин «разных национальностей» Мутаззиму Каддафи, сыну политика Муаммара Каддафи, и другим ближневосточным клиентам во время кинофестиваля в Каннах. «Должности» у женщин тоже были разными: от штатных эскортниц до супермоделей и королев красоты. Они, по сообщениям полиции, обслуживали мужчин в отелях, на яхтах и виллах, расположенных над каннскими холмами. А некоторых привезли во Францию под ложным предлогом и принудили к проституции.

«День самой большой зарплаты в году»

Каждый год женщины легкого поведения, начиная от putes de luxes («люксовых шлюх»), которые в среднем берут четыре тысячи долларов за ночь (362,5 тысячи рублей по текущему курсу), и заканчивая уличными проститутками, которые обычно получают чуть больше 50 долларов (4,5 тысячи рублей) в час на улицах соседней Ниццы, собираются в Каннах. Этот шабаш они называют днем самой большой ​​зарплаты в году.

Проститутки сразу выделяются в Каннах. Это те, кто хорошо одет и не курит

Роджер Эберт

американский кинокритик и телеведущий

«Мы все с нетерпением этого ждем, — признавалась каннская проститутка Дейзи. — Конкуренция большая, потому что девушек очень много. Но у местных есть преимущество — мы знаем консьержей отеля». По ее словам, проститутки регулярно делятся заработком с консьержами лучших отелей города. Последние, в свою очередь, направляют клиентов именно к ним. Как рассказал анонимный источник издания, в течение 10 дней кинофестиваля каждый вечер от 100 до 200 девушек заходят в лобби крупных отелей и выходят оттуда с мужчинами.

Он подчеркнул, что «серьезные движения» начинаются после 10 вечера: девушки по вызову собираются в вестибюле, а потенциальные клиенты — выбирают. «Все это делается с помощью жестов. Парни показывают руками номера своих комнат, и девушки следуют за ними», — объяснил источник.

«Обычно я работаю в Париже, но каждый год приезжаю сюда с гастролями. Это шанс заработать большие деньги. Иногда я просто сижу в вестибюле отеля или в баре. Мужчины подходят и спрашивают, работаю ли я. Они могут сказать мне номер своей комнаты. Затем я следую за ними наверх, — рассказала изданию Daily Mail независимая проститутка славянской внешности Клара во время последнего кинофестиваля. — Нужно быть осторожной, потому что отелям это не нравится, но они ничего не могут сделать. Это древнейшая индустрия в мире, а кинобизнес — это гламур и азарт. Конечно, люди хотят секса».

Я беру тысячу евро в час, но есть скидка на два часа и более. Цена за всю ночь составляет пять тысяч евро — но на деле люди обычно тратят всего несколько минут. В таком случае это всего лишь вопрос болтовни с ними до конца времени. То, что они пьяны или принимают наркотики, не играет им на руку. Если только это не виагра — вот тогда меня ждут тяжелые времена

Клара

работница секс-индустрии

Некоторые из «люксовых шлюх» приезжают в составе организованной группировки (подобную операцию, по заявлениям полиции, проводил Нахас), а другие прилетают небольшими группами самостоятельно — в основном из Парижа, Лондона, а также из таких стран, как Венесуэла, Бразилия, Марокко и Россия. Третьи же пользуются благами другого крупного события на Лазурном берегу — Гран-при «Формулы-1» в Монако. Они арендуют гостиничные номера в коммуне Босолей под Монако и курсируют между ней и Каннами, расположенными в 40 минутах езды.

Сам Эли Нахас отрицает, что занимался организацией проституции, но признает, что помогал женщинам добираться в Канны во время фестиваля. По его словам, работа заключалась в том, чтобы забрать их в международном аэропорту Ниццы, отвезти в порт Канн и погрузить на небольшие лодки, которые доставят их на яхту Каддафи «Че Гевара» и другие роскошные суда. «Я не знаю, что происходило дальше, — я в этом не участвовал. Возможно, они приезжали просто поговорить и повеселиться», — открещивался он.

«В конце вечера все девочки ждут свои конверты»

До ареста Эли Нахас был известен как организатор вечеринки по случаю дня рождения Мутаззима Каддафи в Марракеше в 2004 году. А еще он был правой рукой Мутаззима. На мероприятие с участием мировых звезд шоу-бизнеса был потрачен один миллион долларов (28 миллионов рублей по курсу того времени). Среди выступавших числились Энрике Иглесиас, которому заплатили 500 тысяч долларов (14 миллионов рублей), и Кармен Электра, гонорар которой составил всего 50 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

«На самом деле она [Кармен Электра] немного злилась, потому что чувствовала, что именинник не уделяет ей достаточно внимания. Но Каддафи был застенчив — хотите верьте, хотите нет. Первый шаг должны были делать женщины», — рассказывал Нахас.

После ареста бизнесмена заключили под стражу во Франции, однако через 11 месяцев освободили за отсутствием доказательств. Репутация в Ливане была испорчена, Нахас больше не мог заниматься «модельным бизнесом», и, по его словам, Каддафи-младший начал посылать ему по 25 тысяч долларов (750 тысяч рублей) в месяц «на пропитание». После смерти Каддафи поступление денег прекратилось, и Нахасу пришлось снова налаживать деловые связи.

В ходе расследования полиция конфисковала адресную книгу, содержащую десятки контактов самых богатых принцев и правителей Ближнего Востока. Нахас признал, что знал их всех лично, но отрицал, что подбирал для них проституток. Но даже если бы он этим занимался, во время фестиваля в Каннах он был такой не один.

Каждый год во время фестиваля в бухте Канн появляется 30 или 40 роскошных яхт, и каждая принадлежит очень богатому человеку. На каждой лодке — около 10 девушек. Обычно это модели — обнаженные или полуобнаженные. А еще там наркотики и напитки. В конце вечера все девочки ждут свои конверты. Это продолжается там уже 60 лет

Эли Нахас

бизнесмен

«Это мой третий раз. Первые два были ужасные»

«Подарок» в конверте — в таком виде проститутки получают зарплату на фестивале. «Это всегда подарок, — рассказывала россиянка, которая руководит парижским эскорт-агентством с филиалами в Лондоне и Дубае. — Клиентам говорят положить деньги в конверт и написать на внешней стороне слово «подарок»». По крайней мере так было десять лет назад. По информации издания Daily Mail, в 2023 году некоторые эскортницы, которые приезжали в Канны на время 12-дневного фестиваля, принимали оплату кредитной картой с безобидным фейковым описанием платежа.

При этом грань между профессиональными проститутками и голливудскими актрисами и моделями, которые принимали плату за секс с богатыми мужчинами старшего возраста, была размыта, объяснил еще один анонимный источник, которого журналисты назвали ветераном индустрии. «Вы определенно узнаете немало имен. Это актрисы, которые сделали неправильный выбор в карьере и выпали из поля зрения. Они уверяют себя, что то, чем они занимаются в Каннах, — нормально, ведь они просто встречаются с богатыми мужчинами. Хотя на самом деле они делают то же, что проститутки. Но им нравятся деньги», — прокомментировал он.

Французско-американская актриса Кэрол Рафаэль Дэвис, жена сценариста телевизионных комедий Кевина Руни, утверждает, что многие известные женщины из высшего общества провели много лет как дорогие проститутки. Они, по ее словам, «путешествовали по миру как пассажиры самолетов», и одна из них в конечном итоге вышла замуж за одного из самых богатых мужчин Франции. «Эта женщина даже не получала удовольствия от секса, но была не против спать с отвратительными мужчинами. Она сказала, что это никогда не длилось более пяти минут, так что все было не так уж и плохо», — поделилась Дэвис.

Каждая третья знаменитость занималась «яхтингом» ради продвижения и денег, среди таковых — Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, сестры Хадид, Селена Гомес и Ирина Шейк. А Ариана Гранде даже отменяла концерты ради того, чтобы отправиться на яхту. Это приносило ей больше денег, чем выступления

В 2021 году американская супермодель и активистка Эмили Ратаковски выпустила книгу под названием My Body («Мое тело»), в которой откровенно описала подробности своей жизни в начале модельной карьеры. В частности, она поделилась опытом «яхтинга», а также рассказала о том, как малайзийский миллиардер заплатил ей 25 тысяч долларов (почти два миллиона рублей) за то, чтобы она сопроводила его на одном из мероприятий. На его яхте, которая славилась грязными вечеринками, однажды была и Ким Кардашьян — в конце веселья ее отправили домой на суперкаре Ferrari и 250 тысячами долларов (18,5 миллиона рублей) наличными.

В начале 2023 года в соцсетях появилось видео, сделанное во время грандиозного открытия самого дорогого отеля в Дубае Atlantis The Palm. На мероприятии присутствовала младшая сестра Ким Кардашьян, супермодель Кендалл Дженнер — по официальным данным, там она рекламировала собственный бренд текилы 818. Однако пользователей смутили откровения звезды, которые раскрылись в ходе ее диалога с другой гостьей. «Это мой третий раз. Первые два были ужасные, ужасные! В этот раз очень весело», — эмоционально заявила она. Ни один кадр с этой вечеринки не попал в аккаунт Дженнер, и поклонники заключили, что реклама текилы не была истинной причиной ее визита.

«Российские олигархи умели веселиться»

Член экипажа одной из мегаяхт назвал присутствие эскортниц на яхтах секретом Полишинеля. По его словам, не каждая публичная персона, приглашенная на вечеринку, оказывается с кем-то в постели, но если это происходит, за ней наблюдает вся съемочная группа. И если члены экипажей обучены держать язык за зубами, то ее собственная команда впоследствии и становится источником слухов.

«Люди, устраивающие вечеринки на лодках, хотят видеть среди гостей знаменитостей и красивых девушек. Все это добавляет торжественности событию. Многие модели и будущие актрисы сделают все ради приглашения — я имею в виду, все, что угодно. Они, возможно, и не называют себя эскортницами, но границы стираются. Они могут получить немного денег в качестве благодарности или какой-то подарок, если переспят с кем-то. Или это просто даст им доступ к людям, обладающим властью и влиянием», — анонимно поведал он.

По мнению работника судна, в последние годы эскорт на яхтах стал «гораздо более осторожным». С одной стороны, это связано с законами Франции по борьбе с проституцией, которые были приняты в 2016 году: с тех пор противоправные действия в этой сфере караются штрафом в размере до 3750 евро (375 тысяч рублей). С другой — этому поспособствовало движение #MeToo, вспыхнувшее в 2017 году вследствие массовых обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

«Еще одним фактором являются санкции, которые ввели против России из-за событий на Украине. Это означало, что российские олигархи исчезли из европейских вод. А эти ребята умели веселиться», — заключил он.

Карина Черных

Оригинал материала: “Lenta.ru”