Мнение: Поразительный язык!
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Нашел – не могу не перепостить.
“В старину в русском языке использовалось 15 падежей. Из них сохранились только 6, их изучают в школе. Вот те падежи, от которых остались лишь тени:
📝Звательный падеж
От этого падежа остались слова Боже, отче, друже, братие, владыко, княже, старче, а также архаичное склонение имён – Амвросие, Пантелеймоне. Но полностью этот падеж не исчез. Сегодня к нему относятся имена со звательной интонацией: мам, пап, дядь, Вань, Ань, Федь, а ещё «эй, ребят».
📝 Местный падеж
В лесу (не в лесе), на шкафу (не на
шкафе), при полку, НА Святой Руси, НА Украине, на белом свете. Мы говорим о носе, но выходные у нас на носу. Думаем о годе, но день рождения только раз в году. Гулять в лесе нельзя, но можно в лесу.
📝 Количественно-отделительный падеж
Выпить кефиру или чаю, съесть чесноку, задать жару, прибавить ходу, отлить бензину. Также: огоньку не найдется? А вот «задать жара» режет слух.
📝 Счётный падеж
Десять грамм, сто килобайт, пятнадцать минут. Примечательно, что с цифрами от двух до четырёх используется не счётный падеж, а остатки двойственного числа.
Отдельная группа – существительные, образованные от прилагательных. Нет (кого? чего?) мастерской, но две мастерских. Использование множественного числа тут не оправдывается тем, что мастерских две, ведь когда у нас два стула, мы говорим «два стула», а не «два стульев», множественное число используем лишь начиная с пяти.
📝 Отложительный падеж.
Определяет исходную точку передвижения: из лесу, из дому. Существительное становится безударным: Я из лесу вышел, был сильный мороз. Ты тут без году неделя.
📝Лишительный падеж – с глаголами
отрицания:
не знаем правды
не имеете права («не имеете право»
скажет лишь иностранец, и выдаст себя)
не пью ни капли вина
ни шагу назад
ни пяди земли
они не познают истины
не видеть толку
📝Ждательный падеж.
Ждать письма, ждать у моря погоды (не погоду). Есть разница между «ждать письма» и «ждать маму». Мы ждём доставки письма – письмо играет пассивную роль. Но когда ждём маму, то знаем, что она идёт сама.
📝Превратительный падеж.
пошёл в летчики,
не берут в жёны,
годится в сыновья.
Источник: Размышления вольного социолога
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