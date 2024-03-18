Мнение: Поразительный язык!

Нашел – не могу не перепостить.

“В старину в русском языке использовалось 15 падежей. Из них сохранились только 6, их изучают в школе. Вот те падежи, от которых остались лишь тени:

📝Звательный падеж

От этого падежа остались слова Боже, отче, друже, братие, владыко, княже, старче, а также архаичное склонение имён – Амвросие, Пантелеймоне. Но полностью этот падеж не исчез. Сегодня к нему относятся имена со звательной интонацией: мам, пап, дядь, Вань, Ань, Федь, а ещё «эй, ребят».

📝 Местный падеж

В лесу (не в лесе), на шкафу (не на

шкафе), при полку, НА Святой Руси, НА Украине, на белом свете. Мы говорим о носе, но выходные у нас на носу. Думаем о годе, но день рождения только раз в году. Гулять в лесе нельзя, но можно в лесу.

📝 Количественно-отделительный падеж

Выпить кефиру или чаю, съесть чесноку, задать жару, прибавить ходу, отлить бензину. Также: огоньку не найдется? А вот «задать жара» режет слух.

📝 Счётный падеж

Десять грамм, сто килобайт, пятнадцать минут. Примечательно, что с цифрами от двух до четырёх используется не счётный падеж, а остатки двойственного числа.

Отдельная группа – существительные, образованные от прилагательных. Нет (кого? чего?) мастерской, но две мастерских. Использование множественного числа тут не оправдывается тем, что мастерских две, ведь когда у нас два стула, мы говорим «два стула», а не «два стульев», множественное число используем лишь начиная с пяти.

📝 Отложительный падеж.

Определяет исходную точку передвижения: из лесу, из дому. Существительное становится безударным: Я из лесу вышел, был сильный мороз. Ты тут без году неделя.

📝Лишительный падеж – с глаголами

отрицания:

не знаем правды

не имеете права («не имеете право»

скажет лишь иностранец, и выдаст себя)

не пью ни капли вина

ни шагу назад

ни пяди земли

они не познают истины

не видеть толку

📝Ждательный падеж.

Ждать письма, ждать у моря погоды (не погоду). Есть разница между «ждать письма» и «ждать маму». Мы ждём доставки письма – письмо играет пассивную роль. Но когда ждём маму, то знаем, что она идёт сама.

📝Превратительный падеж.

пошёл в летчики,

не берут в жёны,

годится в сыновья.