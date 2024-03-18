Скандалы: Не карманные расходы

В РФ создадут платформу для конфискованной крипты

В России создадут государственную платформу по конфискации криптовалюты, узнали «Известия». Уже сейчас она признана активом и изымается в рамках уголовных дел, но в основном на физических носителях. Изменения упростят властям доступ к цифровым активам. В Госдуме уже в весеннюю сессию могут принять закон о регулировании обращения криптовалюты. Участники рынка поддержали создание специальной площадки для конфискованных цифровых средств.

Принять меры

Государство сможет распоряжаться конфискованной в рамках уголовных дел криптовалютой. Для этих целей в России создадут государственную цифровую платформу, куда будут переводиться изъятые средства. Как выяснили «Известия», поручение Минфину проработать вопрос о создании такой площадки дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

Поручение министерству было дано по итогам заседания правкомиссии, которое состоялось еще в конце декабря прошлого года. Его темой стало повышение эффективности противодействия правонарушениям с использованием информационно-телекоммуникационных систем.

В пресс-службе МВД сообщили «Известиям», что Минфин выступил инициатором этого предложения и с ним согласованы сроки для ответа в правкомиссию. В министерстве финансов на запрос не ответили.

Инициативу по созданию специальной платформы для крипты поддерживают в профильных комитетах Госдумы, где готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект по урегулированию ее обращения.

— Жизнь развивается, появляются новые технологии и инструменты, которые необходимо использовать и силовым структурам. Если они конфисковывают криптовалюту, то она должна где-то храниться. Но очевидно, что ее нельзя просто разместить на складе. Для нее должна быть создана специальная цифровая платформа, созданная государством. Поэтому постановка вопроса абсолютно правильная, — сказал «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, такая площадка необходима ввиду существования незаконных финансовых операций с цифровой валютой.

— Безусловно, понятие криптовалюты нужно вводить в российское законодательство. Рассчитываю, что уже в весеннюю сессию мы этот вопрос отрегулируем. В Госдуму будет внесен и принят законопроект, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют, в том числе документом будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними, — пояснил депутат.

Это мнение разделяет зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

— Законодательный статус криптовалюты сегодня не определен. Тем не менее складывается практика, когда она рассматривается как имущество. Именно так ее определяют сегодня суды, когда выносят решения по конфискации. Поскольку уже есть судебные прецеденты, то вполне логично создать такую специальную площадку, где эти активы могли бы храниться, — отметил парламентарий.

Депутат допускает, что институализация криптовалюты в российском законодательстве произойдет в течение этого года.

— Сейчас весь вопрос в позиции ЦБ. Впрочем, хочу заметить, что она постепенно смягчается, регулятор перестает отрицать очевидное. Поэтому у меня есть надежда, что мы до конца года введем в законодательное поле этот финансовый инструмент. Хотя даже в условиях правового вакуума нет препятствий создать такую платформу, — добавил Антон Горелкин.

В ЦБ в ответ на запрос «Известий» сообщили, что «Банк России не поддерживает оборот криптовалюты внутри страны». Также там отметили, что законопроект о регулировании обращения криптовалюты не поступал.

Не в российской юрисдикции

Участники рынка поддержали создание такой государственной платформы. Сейчас цифровые валюты изымаются и хранятся в неоптимальном и неурегулированном порядке, пояснил директор по взаимодействию с государственными органами крупнейшего оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко. Фактически правоохранительные органы получают доступ к адресам криптокошельков преступников (открытые и закрытые ключи) на иностранных платформах или же изымают холодные кошельки преступников в виде флеш-карт с имеющимися на них активами. Однако рационально распорядиться этой криптой сложно, особенно учитывая ее волатильность, подчеркнул эксперт.

Проблемы в том числе возникают из-за того, что активы распределены по различным платформам, добавил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Усугубляется ситуация тем, что чаще всего используются иностранные сервисы, не подчиняющиеся юрисдикции РФ.

Сейчас практически все платформы для купли-продажи криптовалюты и биржи, которыми пользуются россияне, имеют иностранные корни, подтвердил Олег Огиенко из BitRiver. По его словам, оптимальным было бы создать поднадзорную властям платформу. На ней государственные органы смогут открывать учетные записи (аккаунты) для хранения запрещенных к обороту цифровых валют и распоряжаться ими в рамках закона. Это может быть интересно Росфинмониторингу, МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету, считает эксперт.

Платформу будут использовать исключительно для конфискации и хранения крипты, добавил он.

Криптовалюта признана законом имуществом и подчиняется тем же правилам, что и другие категории имущества, отметил адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. Поэтому при уголовном судопроизводстве ее тоже могут изымать, добавила адвокат, юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Мария Равич.

Например, если ее признали вещественным доказательством, тогда активы изымаются следователем для их сохранности. Другой вариант — если суд наложил арест для возмещения ущерба потерпевшему или конфискации, когда это предусмотрено уголовным кодексом, рассказала юрист. Изымать крипту могут навсегда или же только на время, тогда по окончании дела вещдок возвращается законному владельцу.

На практике цифровые валюты давно признают имуществом, отметила Мария Равич. Так, с 2018 года известны приговоры, признававшие криптовалюту предметом хищений при мошенничестве или средством совершения преступления (например, о незаконном обороте наркотиков). При этом сейчас не существует единых реестров или баз данных с исчерпывающей информацией о владении такими активами.

Несмотря на сложности, суды уже начали арестовывать крипту, подчеркнула эксперт. Так, в 2022 году один из районных судов Санкт-Петербурга разрешил наложить арест на 24 криптокошелька обвиняемого по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже. Однако суды не дают рекомендаций, как технически изъять такие активы.

Сейчас следователи конфискуют электронные носители информации, на которых установлены приложения для доступа к криптокошельку. Или же обвиняемый сам под контролем следователя конвертирует активы в рубли, знает Мария Равич.

Факт владения криптовалютой может быть установлен при обыске или допросе, уточнил адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. А также из переписок в мессенджерах и по почте или же с помощью анализа транзакций в блокчейне.

Создание специальной платформы позволит укрепить контроль государства над цифровыми активами и снизить риски использования криптовалют в незаконной деятельности, считает Ярослав Кабаков из ИК «Финам». Однако есть и отрицательные стороны: например, возникают риски для конфиденциальности и безопасности данных пользователей. Кроме того, для разработки и поддержки системы потребуются значительные затраты. Могут возникнуть и технические сложности.

Наталья Башлыкова, Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”