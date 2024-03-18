 

Мнение: Неприличные итоги

18.03.2024, 15:12, Разное
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Явку чуть-чуть не догнали до 82%. Памфилова объявила, что удалось натянуть только до 77,5. Явная недоработка по явке, явная! Полетят головы.

А вот с результатом (как известно, планировалось тоже 82%) – наоборот, пережали. 87% – это уже ближе к 90. Смешная динамика по процентам “за Путина”:

2012 – 64%
2018 – 76%
2024 – 87%.

То есть буквально – чем хуже идут дела в РФ, тем выше процентовка “за Путина”. Просто сравним 2012 и 2024: какой параметр ни возьми, по любому треш и ужас. Инфляция бешеная, курс рубля по сравнению с 2012 обвалился втрое, международное положение – хуже некуда, вместо БМВ и Мерседесов на улицах Москвы китайские Хавалы, наконец, в 2012 РФ еще производила впечатление самостоятельной страны, через 12 лет – она уже прочно легла под Китай… В 2012 РФ никаких войн ни с кем не вела – в 2024 ведет с коалицией 50 стран, потери уже явно больше, чем в Чечне и Афганистане, вместе взятых.

Но, видимо, чем нищее и кровавей, тем лучше. Народ “любит погорячее”.

Но дело в том, что 87% – это уже Азербайджан какой-то. Нефтяная сатрапия. Не люди, а юниты, азиатский муравейник. Пережали эти скоты, пережали. Теперь стыдиться будут. Постараются поскорее забыть.

Источник: Размышления вольного социолога


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