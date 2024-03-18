Скандалы: Денежный грешок

В Пензе разоблачили печатавшую доллары типографию

В Пензенской области полицейские установили факт изготовления 1777 поддельных стодолларовых купюр. Ранее оперативники обнаружили типографию, созданную специально для штамповки поддельной валюты высокого качества. Как сегодня устроен черный рынок поддельных денег, разбирались «Известия».

Типография в Пензе

В марте следователи пензенского управления МВД установили факт изготовления огромного количества американских банкнот на сумму почти $180 тыс. Ранее был задержан житель Саратовской области. На допросах он признался, что с февраля по июль 2023 года в специально приобретенной типографии с использованием клише и высококачественного сырья занимался изготовлением поддельных «баксов». Банкноты достоинством $100 он намеревался сбыть на черном рынке.

Как выяснили «Известия», задержанный 45-летний уроженец Армянской ССР Феликс Ч. ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. В свое время он был вхож в криминальные круги Саратовской области, где постоянно проживал. Подделки производились в мини-типографии широкого профиля (там печатали объявления для рекламы, буклеты и так далее) бизнес-центра на улице Гагарина в Пензе.

Липа тоже стоит денег

Поддельная валюта — ходовой товар на черном рынке. Как правило, реализация идет через закрытые паблики в интернете или по криминальным каналам связи. В феврале полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Москвы по ЗАО установили и задержали уроженца Ингушетии, который обменял 50 поддельных банкнот в 100 долларов США на 451 тыс. рублей. При задержании по месту работы мужчины в продуктовом магазине у него изъяли еще 100 аналогичных банкнот. Он заявил, что неоднократно покупал их у анонима через закладку.

Для мошеннической реализации подделок чаще всего выбирают пожилых людей. Не реже подделки получают предприниматели, которые ради ухода от налогов доверяются так называемым обнальщикам. Еще одна группа риска — граждане, которые продают дорогостоящие вещи через сайты бесплатных объявлений.

Статистически гораздо больше проблем, чем липовые деньги, доставляют «билеты банка приколов», используемые злоумышленниками. Эта легально продающаяся примитивная подделка не считается фальшивыми деньгами, поэтому получила распространение в криминальных схемах. Так, в феврале 70-летняя москвичка продала квартиру в обмен на несколько пачек «дублей», которые риелтор выдавал за 5 млн рублей. В октябре прошлого года таксист похитил у участника СВО 3500 рублей в ходе манипуляции со сдачей с пятитысячной банкноты. Вместо 3000 рублей 74-летней пенсионерке всучила «дубли» курьер, доставлявшая выплаты. Однако в случае подобного обмана уголовное дело возбуждается по статье о мошенничестве.

Транснациональное путешествие купюр

Стодолларовые, а также пятитысячные и тысячные российские купюры остаются одними из самых подделываемых в России и странах СНГ. Часто дензнаки изготавливают в одном государстве, а продают в другом. Эта схема эффективна, так как многие граждане сегодня в принципе реже имеют дело с наличными деньгами и тем более с иностранной валютой.

Правоохранительные структуры большинства стран бывшего СССР поддерживают контакты по вопросам, касающимся фальшивомонетничества. Благодаря информации от коллег из Киргизии российские оперативники в начале февраля задержали 43-летнюю подозреваемую в сбыте поддельных денег. Иностранка попалась на родине при попытке сбыть билеты Банка России достоинством 5000 рублей на общую сумму 230 тыс. рублей в 2014 году, но привлечь ее к ответственности не удалось. Дело было направлено российским коллегам по подследственности, и спустя 10 лет женщину задержали в Москве на площади трех вокзалов. Она, кстати, уже привлекалась к уголовной ответственности в России за кражи.

«Статья» в кошельке

Случаи изъятия из оборота фальшивых денежных средств, особенно пятитысячных купюр, уже давно не редкость. Причем нередко в затруднительной ситуации оказывается человек, который не знал, что купюра поддельная, отмечает член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

— Переживать не стоит, но, конечно, ситуация неприятная. В этом случае обычно сотрудники магазина или банка вызывают полицию.

С человека, пытавшегося расплатиться подделкой, возьмут объяснения: откуда данная купюра и т.д.

— Нет никаких оснований подозревать его в причастности к фальшивомонетничеству. Человек мог не знать о том, что купюра фальшивая — это исключает ответственность, того факта, что фальшивые деньги оказались в чьих-то руках, мало, чтобы отправить кого-то в тюрьму. Если у вас есть подозрение насчет подлинности купюры, можно обратиться в банк (там есть соответствующее оборудование, в кассе пересчитают и проверят купюры, если будут сомнения, вызовут сотрудников полиции) либо непосредственно в отдел полиции.

Почему это опасно

Закон неспроста называет фальшивомонетничество тяжким преступлением — подделка денег имеет многовекторные неприятные последствия. Одно из них — инфляция, объясняет финансовый эксперт Наталья Жукова.

— Когда в обращении появляются фальшивые деньги, увеличивается денежная масса, что может привести к инфляции. Инфляция негативно влияет на экономику, уменьшая покупательскую способность, внося нестабильность на рынок и снижая инвестиционные возможности.

Кроме того, появление фальшивых денег ухудшает доверие к денежной системе страны.

— Если люди начинают сомневаться в подлинности денег, они могут отказаться от использования национальной валюты, что приведет к ее обесцениванию.

Еще одно негативное последствие — ущерб для бизнеса.

— Когда компании принимают фальшивые платежи, они понесут убытки, поскольку не смогут обменять их на реальные деньги. Это может привести к потере доверия к клиентам и финансовым трудностям.

Страдает и государство: присутствие фальшивых денег усложняет правительству возможность контролировать экономику и собирать налоги. В теории это может привести к уменьшению доходов бюджета и затруднить реализацию государственных программ, говорит эксперт.

— Пока есть деньги, мошенники будут стремиться их подделать, — говорит Наталья Жукова. — Это своего рода игра: одни люди придумывают всё более совершенные способы защиты, другие ищут способы их обойти. Изменить ситуацию, вероятно, можно, только если мы совсем откажемся от наличности, перейдем на цифровые деньги. Такая тенденция наметилась. Мы уже совсем отучились пользоваться наличными, все деньги на счетах, картах и т.д. Везде расплачиваемся с помощью гаджетов. Китайцы внедрили способ оплаты по отпечатку пальца, ладони. Думаю, что скоро и у нас появятся такие способы. Наличные могут и вовсе исчезнуть со временем.

Иван Петров

Оригинал материала: “Известия”