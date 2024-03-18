Отечественная компания представила первые в мире урны для бюллетеней со встроенным шредером

Московская компания «Агрорембытпромснабтех» представила уникальную разработку – урны для бюллетеней, совмещённые со сканером и измельчителем бумаги. По задумке такие устройства должны гарантировать невозможность подделки голосов и беспрецедентный уровень тайны волеизъявления.

Сразу после попадания в урну бюллетень будет проходить сканирование и уничтожаться, соответствующий кандидат получит плюс один голос в блокчейне. Измельчённые и уничтоженные бюллетени впоследствии нельзя будет извлечь и исправить в них голоса. Более того, можно будет сэкономить время и ресурсы, которые тратятся на ручной подсчёт голосов.

«Для усиления общественного контроля предусмотрен вариант устройства с динамиком, который сразу же после сканирования бюллетеня объявляет общественности, за кого проголосовал избиратель. На это потребуется не больше 5-6 секунд, поэтому избиратель не успеет далеко уйти», – рассказали в пресс-службе производителя.

Пока неизвестно, будут ли инновационные устройства задействованы на следующих выборах, но разработчики настолько уверены в успехе, что уже заказали в КНР компоненты для пилотной партии урн – измельчители, сканеры, громкоговорители, корпуса, встраиваемые мини-компьютеры и прочие второстепенные детали, комбинирующиеся с основными отечественными элементами.

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