 

Мавзолей выпустит NFT образа Ленина

18.03.2024, 11:33, Разное
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В мавзолее Ленина представили новый проект «Цифровой Ильич», в рамках которого вождь мирового пролетариата «получит новую жизнь в виртуальном мире».

В ближайшее время планируется обновить сайт мавзолея, создать Telegram-канал «Ленин молвит», подготовить несколько виртуальных экскурсий по усыпальнице, а также выпустить 10 тысяч NFT разных частей мумии создателя СССР.

– Мы хотим не просто осовременить Владимира Ильича, наша цель — сделать его интересным для молодёжи. Что касается цифровых активов на блокчейне, созданных по его светлому образу, то это лишь подстегнёт интерес к личности Ленина и его мавзолею, — пояснили авторы проекта.

Стоимость NFT составит от тысячи рублей, их планируется выпустить в апреле 2024 года к годовщине со дня рождения Ленина. Приобрести токены можно будет в мавзолее, где оборудуют специальные терминалы, а также на нескольких крупных российских криптобиржах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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