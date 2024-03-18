 

О методах профилактики тромбообразования и ключевые симптомы смертельного тромба

18.03.2024, 10:15, Разное
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Сосудистый хирург Максим Викентьев объясняет, что тромбами называют сгустки крови, которые могут образовываться в любой части сердечно-сосудистой системы, включая сосуды и полости сердца. Они представляют серьезную опасность, поскольку могут оторваться и блокировать кровоток в аорте, что приводит к инфаркту миокарда, или попасть в артерию головного мозга, вызывая ишемический инсульт. Тромбы также могут привести к некрозу тканей кишечника или гангрене конечностей, а также к закупорке легочных артерий, что может быть смертельным.

На ранних стадиях тромбоз может протекать бессимптомно, что затрудняет его выявление даже для врачей. Однако профилактика тромбоза включает в себя физическую активность, регулярные прогулки и упражнения не реже двух раз в неделю.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев указывает на общие признаки, которые могут указывать на возможное образование тромба в организме:

– Отек и болезненность в конечностях;
– Повышенная температура в области тромба;
– Покраснение кожи вокруг тромба;
– Боль или дискомфорт при прикосновении к тромбу;
– Ощущение тепла или пульсации в области тромба;
– Одышка, боль в груди;
– Головная боль, изменения в зрении;
– Боли в животе, тошнота, рвота;
– Синюшность или бледность кожи в области тромба;
– Нарушение функций органов, к которым прилегает тромб.

Важно помнить, что эти симптомы могут быть неспецифичными и встречаться при других заболеваниях. Если у вас возникают подозрения на тромб, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.


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