 

Как сбой гормонов щитовидной железы отражается на глазах и кожи и еще 10 симптомов

18.03.2024, 10:15, Разное
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Щитовидная железа играет ключевую роль в общем состоянии здоровья человека. Различные расстройства в её работе могут проявиться в разнообразных формах. Повышение функции этого органа, или тиреотоксикоз, может привести к отечности тканей, особенно заметной за глазами. Это происходит из-за увеличения объема орбитальных тканей и мышц, что приводит к выдавливанию глазного яблока вперед. Также могут возникнуть симптомы, такие как частое моргание, ощущение “песка” в глазах и увеличенное слезотечение.

Наоборот, снижение функции щитовидной железы, или гипотиреоз, может привести к отечности подкожной клетчатки вокруг глаз. Эти изменения также могут сказаться на коже. При тиреотоксикозе, кровоснабжение кожи увеличивается, что делает её горячей, бархатистой и влажной. С другой стороны, гипотиреоз может вызвать сухость, шелушение и огрубление кожи.

Гипотиреоз и гипертиреоз имеют различные симптомы. У первого могут быть признаки постоянной усталости, прибавки в весе, холодные конечности, замедленный пульс, а также депрессия и нарушения настроения. Симптомы гипертиреоза, напротив, включают повышенную активность, потерю веса, учащенный пульс, изменения в сне и проблемы с пищеварением.

Важно знать эти сигналы и обращаться за медицинской помощью при их появлении, чтобы своевременно обнаружить и лечить возможные проблемы со щитовидной железой.


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