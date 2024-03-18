Энергетика КНР становится чистой все быстрее

Отчет МЭА о рынке чистой энергетики подчеркивает рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во всем мире. Этот рост частично обусловлен стимулирующими мерами правительств развитых стран и установлением новых амбициозных целей на международном уровне.

В прошлом году объем ввода новых мощностей ВИЭ, по данным МЭА, достиг 540 ГВт, причем 90% этого объема пришлось на развитые страны и Китай. Особенно значительным является ускорение внедрения солнечной энергетики: в 2023 году было запущено рекордных 420 ГВт мощностей, в сравнении с 228 ГВт в 2022 году и 171 ГВт в 2021 году. Ожидается, что расширение использования солнечной энергии приведет к сокращению годовых выбросов CO2 на примерно 1,1 млрд тонн, что эквивалентно годовому объему выбросов Японии.

В Китае объем ввода солнечных фотоэлектрических систем вырос в 2,5 раза до 261 ГВт за прошлый год, что превышает половину мирового объема. Конкурентоспособность солнечной генерации в Китае поддерживается низкими ценами на солнечные модули, которые с декабря 2022 года снизились на 50%.

США продолжают оставаться сдержанными в расширении использования солнечной энергии, в то время как одной из причин этого может быть торговое противостояние с Китаем.

Более 60% новых мощностей ветроэнергетики в мире также приходится на Китай, который практически удвоил объемы их ввода по сравнению с 2022 годом.

В Европейском союзе внедрение ветроэнергетики замедлялось сложными процедурами выдачи разрешений на проекты, однако в последние два года законодательное регулирование в этой области заметно изменилось.

Прогнозируется, что эффект от действий европейских властей будет заметен не ранее, чем через два-три года.