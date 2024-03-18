 

Нелегкая нынче работа — за призраками охота!

18.03.2024, 10:00, Разное
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Брокард, автор-исполнительница из Оксфордшира, утверждает, что вызвала экзорциста, чтобы тот избавил ее от бывшего мужа-призрака.

Однажды бурной ночью «дьявольски красивый» длинноволосый призрак викторианскго солдата Эдвардо «ворвался» в ее спальню и якобы соблазнил бедняжку Брокард. Как водится, в 2022 году у пары начался «бурный» роман.

Они поженились, но через год дама разорвала отношения, обвинив упыря в неверности. Дескать, по мере развития отношений Эдвардо становился все более навязчивым по отношению к женщине, а потом еще изменил ей, заинтересовавшись призраком Мэрилин Монро.

40-летняя Брокард, у которой 185 000 подписчиков в Instagram, заявила, что устала от непоследовательности «свободного духа» и ее раздражало его «тревожное увлечение»:

«Наши отношения с самого начала всегда были бурными и резко контрастировали: он был то угрожающим и властным, то теплым и интенсивным, но я постепенно начала уставать от брака со свободным духом, он был непоследователен, почти не присутствовал. Я сделала вывод, что наше путешествие с Эдвардо положительно не закончится, а его энергия тянет меня вниз».

Женщина, утверждает, что ей даже пришлось вызвать экзорциста, чтобы убедиться, что Эдвардо ушел навсегда. Теперь Брокард превратилась в охотника за паранормальными явлениями. Она исследует мир сверхъестественного и говорит, что уже сталкивалась с дьяволом-алкоголиком и получила «ожоги от веревки».

При этом дама считает, что получила одобрение своего призрачного бывшего мужа, сообщает The Mirror

Во время одного из расследований, по ее словам, ее вытащил из постели призрак злого палача. Но теперь, по ее словам, они с Эдвардо живут в мире, и он доволен ее работой охотника за привидениями:

«Теперь я регулярно вижу духов, я очень чувствительна к призракам и, кажется, притягиваю их. Я постоянно обращаюсь к медиумам, чтобы лучше понять, почему так происходит, и разобраться в своих встречах.

Один медиум предположил, что мы с Эдвардо вошли в жизнь друг друга не просто так и помогали друг другу. Это даже утешало, поскольку мне не нравилось предположение, что Эдвардо попал в ловушку и страдает.

Приятно, что Эдвардо, похоже, не возражает против моего общения с другими духами, теперь он держится на расстоянии и не нарушает мою жизнь, его роль изменилась. Иногда я вижу его вдалеке, он оглядывается на меня, его хмурое выражение лица исчезло, он часто улыбается мне издалека, как ангел-хранитель».

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, wonderlandmagazine.com. s-ova.ru, darkermagazine.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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