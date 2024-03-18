Мнение: Интересный вброс про Навального

Путин, видимо, на радостях от своей нелегкой победы, когда всё до последнего висело на волоске, неожиданно разоткровенничался и даже нарушил своё самое страшное табу – впервые вслух произнес фамилию “Навальный”. Заодно и еще что-то крупное в лесу сдохло – Путин по сути подтвердил информацию от ФБК и Марии Певчих, что ему якобы предложили обмен Навального на ряд российских диверсантов в иностранных тюрьмах, и что он якобы согласился “в целом”, только поставил условие – чтобы Навальный не возвращался больше. И под это дело (третье “якобы”) в недрах МВД начали готовить было Указ о лишении Навального гражданства РФ. Последнее даже логично – ведь по Конституции РФ, даже “обновленной”, гражданин РФ может в любой момент возвращаться на территорию РФ без каких бы то ни было условий, без виз и разрешений, просто по факту своего гражданства, и никто не вправе этому препятствовать. Так что идея лишить Навального гражданства, чтобы потом иметь основания не пускать его в страну как “чужеземца” – по-советски кондовая и по-эрефному тупая, ведь та же Конституция не предусматривает ВООБЩЕ возможности лишать гражданства РФ кого бы то ни было… А если бы они заставили Навального подписать какую-нибудь бумагу с отречением от гражданства – он потом, очевидно, всегда мог бы от неё отказаться, как от обязательства, данного под давлением. В общем, история малоправдоподобная.

Но – есть одно соображение в поддержку этой версии. Я вот сразу вспомнил свое удивление, когда удалось посмотреть запись разговора Навального с судьей ЗА ДЕНЬ ДО СМЕРТИ, т.е. в субботу, 15 февраля. Навальный определенно был на подъеме, шутил, смеялся, даже “подкалывал” судью… И это при том, что он находился под фактически бессрочным приговором в одной из самых страшных колоний России, в разгар зимы за Полярным кругом! Вот видео.

Это было впечатляюще, но как-то необъяснимо. И вот Путин как будто подкинул разгадку: если Навальному сумели как-то сообщить о том, что обмен готовится и всё на мази – он конечно мог воспрять духом. Но вот кто его тогда убил, и зачем… Путин вдруг передумал? Путин как раз узнал о таком “обмене” и пришел в ярость? Есть кто-то помимо Путина, кому идея освобождения Алексея крайне не понравилась? Путин просто сейчас всё выдумал из головы?

Как правильно заметил Кашин, “никто не знает, как на самом деле устроена власть в России”. Это точно.