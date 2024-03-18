Мнение: О втором туре президентских выборов в России… Интрига?

И кто-там называл самые демократичные президентские выборы в подлинно демократической России «полностью предсказуемыми»?

Сейчас, когда избирательные участки закрылись и в огромной, на 11 часовых поясов, России вовсю идёт подсчёт голосов, все россияне, затаив дыхание ждут его результатов. Сразу несколько животрепещущих вопросов их волнуют, и кто победит — не на первом месте.

На первом — будет ли второй тур?

Неожиданно… ситуация начала проясняться…

Прошла информация, что действующий президент Владимир #Путин после подсчёта 70,34% бюллетеней гарантировал победу в первом туре: за него, по данным ЦИК, проголосовали 87,17% избирателей (48,7 млн человек). Так что уже точно можно сказать, что второго тура не будет.

Но интрига остаётся. Кто же займёт второе место? Пока на нём Николай Харитонов, у которого 4,19% голосов. Но буквально в спину ему дышит полуоппозиционный кандидат Владислав Даванков с результатом 4,07%. Вот она — интрига нынешних выборов: обойдёт политический новичок политического ветерана, или нет? Ни опросы, ни прогнозы не дают полной ясности.

Ну чем не интрига?

Ваши ставки?

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