 

Мнение: О предвыборных атаках… Зачем Зеленский погнал батальоны на верную смерть?

18.03.2024, 2:51, Разное
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Шестой день подряд продолжаются бои в приграничье в двух сопредельных с Украиной областях, где украинские формирования не прекращают попыток прорыва на российскую территорию. Счёт их потерь вырос ещё на пару сотен человек. И чем дольше длится этот самоубийственный наскок, тем острее вопрос: зачем?

Зачем Киев посылает обученные и подготовленные батальоны на верную смерть у российской границы, когда бойцов не хватает на 1000-километровой ЛБС, и ВСУ приходится отступать?

Чтобы «сорвать» или хотя бы «омрачить» президентские выборы? Но уже в первый день голосования стало понятно, что россияне, наоборот, массово пошли на избирательные участки. А в итоге нынешнее электоральное действо стало рекордным по явке. Эффект поразительный, тем более что ради его достижения Киев положил в приграничье уже почти 800 человек без каких-либо иных видимых результатов.

К слову, численность уничтоженных украинских «тик-токеров» показывает масштаб этой атаке. И даёт основание полагать, что не выборы в #России были её целью.

Сейчас уже в открытую говорят, что возобновления поставок из #США в прежних объёмах до лета, вероятнее всего, не будет. И что воспользовавшись этой паузой, #Россия пойдёт весной в новое масштабное наступление, причём уже не только на текущей ЛБС. По сути, речь идёт о повторении февраля-2022, но уже с учётом «работы над ошибками» и полученного военного опыта. И как раз выигранные с подавляющим преимуществом #выборы дадут Владимиру Путину своего рода мандат на «большое наступление».

Эксперты полагают, что оно может развернуться как раз из Белгородской и Курской областей с целью создать угрозу Харькову и Сумам. Признаки подготовки к нему появляются в военных сводках. Например, наносились удары по телевышкам и вышкам сотовой связи в Сумской области. Уничтожаются украинские склады ГСМ и рембазы в Харьковской. И так далее.

Поэтому атаки на российское приграничье, вероятно, происходят с целью вскрыть диспозицию российской группировки, готовящейся к наступлению, нарушить её логистику, осложнить снабжение ГСМ. К слову, здесь Киев кое-чего добился таки. Владимир #Путин приказал, например, отвести солдат-срочников от границы, заменив их контрактниками. Скорее всего, из состава ударной группы войск, находящейся в приграничных областях. Возможно, в глазах Киева это оправдывает любые потери.

А ещё по России поползли слухи о новой мобилизации, которые притихли на время выборов. Похоже в наступающем сезоне боевые действия ожидаются масштабными.

Вторая попытка будет более успешной?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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