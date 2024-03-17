Мнение: Итоги представления

Закончилось это – внешне карнавальное, но по своей сути довольно жуткое мероприятие. “Выборы без выбора”. По сути – власти сами себе выдали полный карт-бланш НА ВСЁ. В самом буквальном смысле на всё – вплоть до ядерного апокалипсиса и всеобщего самоубийства. И народ на всё это с идиотическим энтузиазмом радостно отправится, воодушевляясь двумя любимыми лозунгами последних времен – “НБС!” и “Не, ну а чо они?”. Печально это осознавать, но все-таки лучше смотреть в глаза реальности. Который раз радуюсь, что моя мама этого не видит – она бы очень нервничала.

По текущей раскладке “голосов”. Думаю, что тихий голос разума народ в себе давит всеми возможными и невозможными способами, но он всё-таки прорывается обходным путём – в виде глухой и неясной тревоги “при том, что всё ведь хорошо”. Плюс недобитые остатки “обчественности” взбудоражились после внезапной и жестокой расправы с Навальным – и начали бегать кругами, как куры с отрубленной головой. В итоге многие добежали даже до участков для голосования (видно по Фейсбуку). Я к тому, что “если бы голоса считались честно” (то есть если б их вообще кто-нибудь считал) – то, скорее всего, второе место должен был бы занять некто Даванков с 8-9%. Который, кстати, всю кампанию совершенно откровенно косплеил Навального – не в речах, конечно, а в антураже (жесты, цветовая гамма, шрифты). Видимо, чекистам эта “шутка” казалась особо остроумной.

Однако современная интеллигенция, любившая под винишко называть себя “средним классом”, могла б уже заметить, что трансформировавшийся “под Патрушева” режим последние 3 года направлен напрямую против них, и именно их считает своим главным, экзистенциальным врагом. При всей их внешней (да и сущностной) полной безобидности; именно очкастых интелей, студентов-задротов, всякую профессуру с козлиной бородой, плюс бесчисленный офисный планктон без отчетливых отличительных признаков. Именно их лишают любимых радиостанций, концертов, книг, писателей, исполнителей, грантов… да и сажают прежде всего их же на дикие, ни с чем не сообразные сроки, избивая и пытая – без скидок на пол, возраст и наличие публикаций в реферируемых журналах. Точнее – последнее рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Ну а раз так – даже такой символической “победы”, как второе место некто Даванкова, интелям, разжалованным из “среднего класса” в самый низший, не дадут. Вторым назначат Харитонова – именно ввиду полной нелепости такого результата. Принцип Шарикова – “как пожелаем, так и сделаем”. Урки, как замечал еще Шаламов, терпеть не могут интелей. У них к ним классовая ненависть.

Следить “бывшему среднему классу” надо за хвостом очереди. Если “даванков” по кремлевскому раскладу “проиграет” еще и Слуцкому – тогда совсем кранты. Но винить нам, интелям, кроме себя, некого. Слишком глупыми оказались. А в Сибири без ума нельзя.