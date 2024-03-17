 

Бренд Poco готовится к выходу своего первого планшета

17.03.2024, 20:55, Разное
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Китайская компания Xiaomi, известная своей электроникой, уже долгое время успешно представлена на рынке планшетов под своими брендами Xiaomi и Redmi. Теперь компания собирается расширить свою линейку продуктов за счет выпуска планшета под брендом Poco. Информация об этом появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и стала предметом обсуждения на страницах GizmoChina.

Новое устройство Poco было зарегистрировано в базе данных ЕЭК. Хотя подробности о нем пока не разглашаются, известно, что устройство будет иметь форм-фактор планшета.

Пока что информации о характеристиках планшета Poco остается недостаточно, однако аналитики предполагают, что он может быть обновленной версией существующего планшета Xiaomi или Redmi. В частности, считается, что новый планшет Poco может быть модифицированной версией планшета Xiaomi Pad 6s Pro.

Xiaomi Pad 6s Pro обладает 12,4-дюймовым экраном с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц. Кроме того, устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем данных UFS 4.0.


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