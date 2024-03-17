«Двести тысяч уже родилось, ещё миллион на подходе»: в России зафиксирован рекорд по рождаемости за сутки после послания президента Федеральному собранию

За прошедшие 18 дней в стране родилось порядка 200 тысяч детей, передают в Минздраве РФ. В ведомстве

сообщили, что Россия побила мировой рекорд по рождаемости, обогнав Китай.

«У некоторых женщин в тот

день начались преждевременные роды, у других – вместо одного ребенка,

появлялась двойня, а то и тройня. Одна из рожениц и вовсе уверяла, что была

девственницей», – заявили в пресс-центре одного из московских роддомов.

Специалисты утверждают, что

это редкое, но нормальное явление, произошедшее по нескольким причинам. В

первую очередь это связано с наличием в России широких и качественных

социальных программ по поддержке семей с детьми. Во-вторых, с нежеланием

матерей, чтобы у их детей был день рождения 29 февраля.

«Двести тысяч детей уже

родились, по нашим прогнозам, еще миллион на подходе. Мы выполним и

перевыполним план рождаемости, поставленный президентом в своем послании. Они

вырастут преданными Родине гражданами и станут нашей опорой для защиты свободы и

демократии», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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