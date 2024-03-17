«Двести тысяч уже родилось, ещё миллион на подходе»: в России зафиксирован рекорд по рождаемости за сутки после послания президента Федеральному собранию
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За прошедшие 18 дней в стране родилось порядка 200 тысяч детей, передают в Минздраве РФ. В ведомстве
сообщили, что Россия побила мировой рекорд по рождаемости, обогнав Китай.
«У некоторых женщин в тот
день начались преждевременные роды, у других – вместо одного ребенка,
появлялась двойня, а то и тройня. Одна из рожениц и вовсе уверяла, что была
девственницей», – заявили в пресс-центре одного из московских роддомов.
Специалисты утверждают, что
это редкое, но нормальное явление, произошедшее по нескольким причинам. В
первую очередь это связано с наличием в России широких и качественных
социальных программ по поддержке семей с детьми. Во-вторых, с нежеланием
матерей, чтобы у их детей был день рождения 29 февраля.
«Двести тысяч детей уже
родились, по нашим прогнозам, еще миллион на подходе. Мы выполним и
перевыполним план рождаемости, поставленный президентом в своем послании. Они
вырастут преданными Родине гражданами и станут нашей опорой для защиты свободы и
демократии», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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