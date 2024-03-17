 

Reddit: Женщина поделилась историей, когда чуть не сожгла дом из-за вибратора

17.03.2024, 18:50, Разное
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Жительница Reddit поделилась историей, как едва не столкнулась с пожаром из-за вибратора, который заряжался в её квартире. История эта привлекла внимание журналистов из Yahoo News.

Вечером того дня женщина, находившись в сильном состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась секс-игрушкой, после чего поставила её на зарядку и оставила в кровати. Это могло стать серьезной ошибкой.

“Я такая глупая. Несколько недель назад я использовала вибратор и оставила его в постели, подключив к розетке (я живу одна). Я проснулась, когда эту штука начала плавиться рядом со мной. Верхняя часть вибратора полностью обгорела, а квартира пропахла жженым пластиком”, – написала она.

Женщина также отметила, что была сильно испугана и предположила, что до возникновения пожара оставалось всего несколько минут.

“Мораль этой истории: всегда отключайте вибратор от розетки”, – заключила женщина.

Многие комментаторы заинтересовались маркой секс-игрушки. Однако пострадавшая не смогла вспомнить её, сообщив лишь, что приобретение обошлось ей в $70 (примерно 6,5 тыс. рублей по курсу на 17 марта 2024 года).


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