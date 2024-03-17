Мнение: Был ли Царь-голод, ГОЭЛРО вернуло к уровню 1916 года и дореволюционные зарплаты

1. Сегодня утром в комментариях снова пошли мифы про «Американский Голодомор» и про «Голод при Царе». Что же, вот немного разоблачений. Егор Холмогоров объясняет, в чём разница между голодом в России 19-го века, в царские времена, и голодом в 20-м веке, в ленинско-сталинский период (ссылка):



Никакого “Голода 1891” не было.

В этом году случился недород в 17 губерниях.

По сему случаю в России была развернута массовая кампания по предотвращению, недопущению голода. Были развернуты столовые, фельдшерские пункты, правительство выделяло крестьянам пострадавших губерний зерновые субсидии.

Разумеется, антиправительственная публицистика старалась максимально использовать ситуацию напористо употребляя слово “голод”, мало того, появилась фига в кармане – “царь-голод”.

Цинично – выдавать за голод борьбу за предотвращение голода.

Одновременно с недородом начались эпидемии холеры и тифа. В публицистике жертвы этих эпидемий увязывались с недородом. Мол если бы не он, если бы не “голод”, то этих жертв не было бы или было бы гораздо меньше.

Жертвы эпидемий и числятся в историографии как жертвы “голода”.

Факт состоит в том, что ни одной реальной жертвы голода, то есть людей, умерших от недоедания, от алиментарной дистрофии, не зафиксировано.

То есть в результате “царь-голода” в 1891 году от голода умерло 0 человек.

Не было, разумеется, и зафиксировано ни одного случая людоедства, каковое является всегда и везде надежнейшим признаком голода.

Этим “царь голод” 1891 г. отличается от большого голода, устроенного большевиками в 1921 и в 1932 г. (а был еще “малый” голод 1946 в ходе которого умерло больше, чем приписывается косвенных жертв голоду 1891)

Во всех случаях большевистского голода были налицо миллионы смертей от алиментарной дистрофии и были массовые случаи людоедства. То есть голод был самый настоящий.

Историк Сергей Цветков рассказывает, как «Царь-голод» 1891-92 годов и реальный голод 1921 года выглядели глазами крестьян (ссылка):

Положение с продовольствием критическое, люди от полного истощения падают на улицах. Особенно сильный голод в Байсинской, Кокшинской, Кузнецовской, Кукнурской, Буйской и Кичминской волостях. Население употребляет в пищу всякие суррогаты вплоть до земляного торфа, который голодающими был обнаружен в Больше-Шурминской волости, и ежедневно они его вывозят от 40 до 60 пудов при очень сложной его добыче из-под снега…

Сопоставляя положение с бывшими голодовками, например, голодовкой 1891-1892 годов, население указывает на отсутствие у советской власти всякого желания прийти на помощь голодающим, а также вспоминают, что в те годы земледельческое население получало ссуды от государства, а неземледельческое питалось в бесплатных столовых, организованных в каждом крупном селении, тогда как ныне никаких мер не принимается, лишь выкачали из населения весь хлеб путем разверстки и продналога.

ЦГАКО ф. П-12. оп. 4. д. 89. л. 40 об-41 (Из доклада Уржумского уездного комитета партии о политическом состоянии уезда в 1922 году).

Мне сегодня писали также, что при капитализме «каждый сам за себя». Это, конечно же, обычное расчеловечивание оппонентов. Капитализм или социализм, а люди остаются людьми, помогают друг другу, когда у них есть такая возможность. При капитализме, кстати, помогают гораздо чаще: при социализме не терпят независимых от власти благотворительных организаций, особенно если те помогают, например, бомжам или инвалидам, дискредитируя тем самым государство рабочих и крестьян.

Более конкретно, в голод 1921 нам помогали капиталисты из США, которые присылали в Советскую Россию огромное количество еды. Американцы помогали нам долго, а свернули программу только после скандала: выяснилось, что Ленин значительную часть гуманитарной помощи продаёт налево. Так вот, если при капитализме «каждый сам за себя», зачем же простые американцы сдавали кровные доллары в АРА, спасая тем самым голодающих в далёком Поволжье? Ответ я уже дал выше: потому что люди остаются людьми, особенно при капитализме, где система предоставляет им для этого все возможности.

2. Ещё к вопросу о том, был ли план ГОЭЛРО «революционным скачком» в деле электрификации страны. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Рассказывая про план ГОЭЛРО необходимо не забывать, что это – традиционно – был план героического вылезания из пропасти, в которую прыгнули сами.

Дело в том, что Россия до революции была на пятом месте по производству электроэнергии, находясь в одной лиге с Великобританией, Италией и Францией (Германия и США лидировали с большим и очень большим отрывом).

Развитие шло динамично: 1905 г. в России вырабатывалось 0,5 млрд кВт/ч, в 1913 г. – 1,9 млрд, в 1916 г. – 2,6 млрд (специально отмечу, что во время войны никакого провала в выработке электроэнергии не случилось, напротив выработка стала значительно больше).

А потом случилась революция – и Россия в области электрификации была немедленно отброшена в 1905-й – в 1920 г. выработка электроэнергии сократилась до 0,5 млрд кВт/ч. Задачей ГОЭЛРО было доведение выработки до 2,8 млрд кВт/ч – то есть до уровня 1916 г. Задача была решена к 1926 г., так что потеряли всего-навсего десять лет развития.

Вопреки экзальтации Ленина, увидевшего в электрификации очередную волшебную палочку и провозгласившего очередной бессмысленный лозунг “коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны”, – авторы ГОЭЛРО ставили реальные планы.



Предвидя, что, что сейчас будут писать сейчас в комменты придут со словами “зато в Российской Империи электрификация была на зарубежном оборудовании, а в СССР все свое”, процитирую “План электрификации РСФСР” (1920):

“Производительность наших заводов по динамо- и аппаратостроению в 1913 г. составляла: динамо и моторов — 14 300 мощностью 311’540 кВт трансформаторов — 1145 мощностью 96’313 кВт, на общую сумму (считая и аппараты) 13,6 млн. руб. Ввоз машин и аппаратов из-за границы в том же году оценивался суммой 10,5 млн. руб., т. е. мы покрывали несколько более 50% своей потребности работой своих заводов”.

3. Ещё к вопросу о дореволюционных зарплатах. Любопытные данные о том, сколько получали представители разных профессии, какова у них была продолжительность рабочего дня и какая доля дохода тратилась на спиртное: