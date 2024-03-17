 

Рупор кремлевской пропаганды: Истребление детей в Газе

17.03.2024, 18:09, Разное
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Истребление детей в Газе

По данным ООН нацистский режим Нетаньяху истребил в Секторе Газа за несколько месяцев больше детей, чем было убито во всех войнах по всему миру за 4 года.

Число погибших в секторе Газа детей за четыре месяца превысило число жертв среди несовершеннолетних в результате конфликтов за последние четыре года по всему миру. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, пишет ТАСС.

"Число детей, убитых за чуть более чем четыре месяца в секторе Газа, превышает число детей, убитых за четыре года войн по всему миру вместе взятых", – отмечается в заявлении Лаззарини. Он также назвал нынешнюю эскалацию на ближнем Востоке "войной против детей".

Согласно последним данным, число палестинцев, убитых с начала военной операции Израиля в секторе Газа, приближается к 31,2 тыс. Отмечается, что значительное большинство из них – женщины и дети.

Ранее эксперты ООН констатировали, что маленькие дети продолжат умирать от истощения в секторе Газа. До эскалации конфликта от острого недоедания страдали только 0,8% детей в возрасте до пяти лет. Нынешний показатель истощения среди детей в возрасте до двух лет на севере Газы, составляющий 15,6%, свидетельствует о серьезном и стремительном ухудшении ситуации. ВОЗ в свою очередь сообщила, что 90% детей в возрасте до двух лет и 95% беременных и кормящих женщин в секторе Газа "сталкиваются с серьезной продовольственной бедностью".

https://www.belta.by/world/view/oon-v-gaze-za-chetyre-mesjatsa-ubito-bolshe-detej-chem-v-konfliktah-vo-vsem-mire-za-chetyre-goda-620986-2024/?ysclid=ltpv39jw3u595769405 – цинк

Вполне очевидно, что режим Нетаньяху будет низвергнут сразу после окончания войны, поэтому война будет продолжаться, как и истребление гражданского населения Палестины. США уже открыто призывают Израиль избавиться от Нетаньяху, так как отличий от Третьего Рейха становится все меньше и меньше.

Источник: Colonel Cassad


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