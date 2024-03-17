«Товарищи, Христом Богом прошу, простите меня за всё»: Геннадий Зюганов обратился к православным коммунистам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 17 марта публично попросил прощения у всех граждан России «за грехи вольные или невольные» и призвал «всех честных верующих коммунистов» покаяться за свои прегрешения, чтобы встретить Великий пост с чистой душой.

«Товарищи, Христом Богом прошу, простите меня за всё. Сегодня Прощённое воскресенье, в этот день все честные люди каются и извиняются. Прошу всех православных коммунистов сегодня очиститься, ибо завтра уже Великий пост», – призвал политик в видеоролике, опубликованном на официальном сайте КПРФ.

По данным социологического центра газеты «Правда», в конце 2023 года 75% членов КПРФ официально объявили себя православными, каждый десятый исповедовал иудаизм, а оставшиеся 15% оказались атеистами.

«Православная секция в КПРФ сейчас самая влиятельная, её нельзя игнорировать. Времена безбожников прошли, сейчас истинный коммунист должен быть православным и чтить все обряды», – рассказал главный социолог «Правды» Максим Ковалевский.

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