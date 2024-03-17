 

«Товарищи, Христом Богом прошу, простите меня за всё»: Геннадий Зюганов обратился к православным коммунистам

17.03.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 17 марта публично попросил прощения у всех граждан России «за грехи вольные или невольные» и призвал «всех честных верующих коммунистов» покаяться за свои прегрешения, чтобы встретить Великий пост с чистой душой.

«Товарищи, Христом Богом прошу, простите меня за всё. Сегодня Прощённое воскресенье, в этот день все честные люди каются и извиняются. Прошу всех православных коммунистов сегодня очиститься, ибо завтра уже Великий пост», – призвал политик в видеоролике, опубликованном на официальном сайте КПРФ. 

По данным социологического центра газеты «Правда», в конце 2023 года 75% членов КПРФ официально объявили себя православными, каждый десятый исповедовал иудаизм, а оставшиеся 15% оказались атеистами.

«Православная секция в КПРФ сейчас самая влиятельная, её нельзя игнорировать. Времена безбожников прошли, сейчас истинный коммунист должен быть православным и чтить все обряды», – рассказал главный социолог «Правды» Максим Ковалевский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Олимпиада или война

17.03 / Мнение: О предвыборных атаках ВСУ… И это всё, на что они способны?

17.03 / Тиктокерша стала популярной после инцидента с освежителем воздуха в машине

17.03 / Облегающие изделия из хлопка, дождевик: вещи, которые не следует носить тем, кому за 60

17.03 / Мнение: О наблюдательном Шойгу… И пришёл спаситель?

17.03 / Как по внешности определить болезни щитовидной железы?

17.03 / Лукашенко поручил защитить «доброе имя белорусских креветок» от вала контрафактной продукции

17.03 / На москвича составили протокол за попытку испортить электронный бюллетень

17.03 / Илон Маск раскритиковал компанию Sweet Baby Inc за “порчу игр”

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия проведет ревизию всех международных соглашений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика