 

Мнение: О предвыборных атаках ВСУ… И это всё, на что они способны?

17.03.2024, 17:10, Разное
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Говорят, что самоубийственные попытки украинских вооружённых формирований прорваться через российскую границу в Курской и Белгородской областях имеют своей целью «омрачить выборы». Мол, увидит русский народ, что нет никакой стабильности в окружающем его мире, и проголосует, как надо западным кураторам. Или вовсе не пойдёт голосовать.

Но это вряд ли.

Народ сплотился настолько, что на избирательные участки пошли даже чебурашки. А сотни подготовленных военных Украины пойдут на кладбища вперёд ногами. Даже если принять на веру, что кто-то в Киеве принимает «вещества», подобный размен целого батальона (а то и бригады) спецназа на серию тик-ток роликов — даже для него слишком дорого. Скорее всего, цель украинских атак — в другом (но об этом отдельно).

Однако были и чисто выборные акции.

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в 20 регионах России на 29 участках «недалёкие люди» по заданиям, полученным из украинских источников, пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего во время голосования на выборах президента, по её подсчётам, было восемь попыток поджогов на участках. В результате заливания жидкостями и попыток поджогов было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Вот и весь результат. Который органично дополняет несостоявшаяся акция «Полдень против Путина».

Но несколько десятков россиян теперь получат реальные сроки по уголовной статье. Может, и не по одной. Потому что это никакое не «мелкое хулиганство», конечно. А воспрепятствование выборам (часть 2 ст. 141 УК РФ) и работа на враждебные спецслужбы.

Которые, к слову, так ничего и не показали. Ибо 29 идиотов, в основном — «дурочек», на 100 млн российских избирателей — это даже меньше, чем ничего. Даже поджогов релейных шкафов и бросков «коктейлей Молотова» по военкоматам было больше. То есть, народ в массе своей уже не ведётся на провокации враждебных спецслужб.

Ну, или они отработали халтурно, просто попилив бюджеты.

В общем, и это всё, на что способны «титаны мысли» Кирило Буданов с Василем Малюком?

Теряют хватку?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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