 

Тиктокерша стала популярной после инцидента с освежителем воздуха в машине

17.03.2024, 16:00, Разное
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Пользовательница TikTok под ником Киндал Чендлер (kyndal_bret) приобрела широкую известность благодаря видео, в котором поделилась несчастным случаем с автомобильным освежителем воздуха. Об этом пишет издание Dexerto.

Чендлер использовала освежитель воздуха от Bath & Body Works, который в один день перегрелся и взорвался, когда она находилась в машине. В результате инцидента она получила повреждение глаз и химические ожоги кожи, что заставило ее вызвать неотложную помощь. Также она упомянула, что содержимое освежителя повредило обивку кресла в автомобиле.

В результате видео Киндал за несколько дней собрало более 34 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Большинство из них выражали сочувствие и желали скорейшего выздоровления. Многие также советовали подать в суд на компанию Bath & Body Works.

Один из комментаторов поделился своим опытом, сообщив, что у него тоже случилась похожая проблема с ароматизатором от Bath & Body Works, который взорвался, когда машина была пуста. В результате пострадал только салон, и компания выплатила ему компенсацию в размере $800 на ремонт машины.


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