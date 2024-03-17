 

Мнение: О наблюдательном Шойгу… И пришёл спаситель?

17.03.2024, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинская радость от морских «перемог» была недолгой. Теперь ей точно конец приходит. Министр обороны, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, подумав, нашёл выход, как Черноморскому флоту перестать терять корабли. Рецепт оказался на удивление простым. Но действенным.

И теперь-то гордость России покажет врагам всю свою силу.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота повышать «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры, а также ежедневно проводить учения по отражению нападений на корабли. «Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить и днём, и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — заявил глава оборонного ведомства на совещании с командованием флота в рамка рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Также он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы для поражения беспилотников. Так просто, да?

И почему ж это никто раньше до такого простого решения не додумался?

И почему ж его хоть на год раньше не приказано было внедрить?

Что же мешало флотоводцам и командирам?

Команды не было?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Как по внешности определить болезни щитовидной железы?

17.03 / Лукашенко поручил защитить «доброе имя белорусских креветок» от вала контрафактной продукции

17.03 / На москвича составили протокол за попытку испортить электронный бюллетень

17.03 / Илон Маск раскритиковал компанию Sweet Baby Inc за “порчу игр”

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия проведет ревизию всех международных соглашений

17.03 / Ayaneo анонсировала обновленную версию своего компактного компьютера AM01

17.03 / Дмитрий Медведев анонсировал авторский фильм-расследование «Он вам не сладкий подарок»

17.03 / Эксперт Ковалев: На систему ДЭГ атакуют из США и Великобритании

17.03 / SpaceX создаст для американской разведки серию шпионов-спутников

17.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика