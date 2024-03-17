Мнение: О наблюдательном Шойгу… И пришёл спаситель?

Украинская радость от морских «перемог» была недолгой. Теперь ей точно конец приходит. Министр обороны, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, подумав, нашёл выход, как Черноморскому флоту перестать терять корабли. Рецепт оказался на удивление простым. Но действенным.

И теперь-то гордость России покажет врагам всю свою силу.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота повышать «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры, а также ежедневно проводить учения по отражению нападений на корабли. «Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить и днём, и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — заявил глава оборонного ведомства на совещании с командованием флота в рамка рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Также он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы для поражения беспилотников. Так просто, да?

И почему ж это никто раньше до такого простого решения не додумался?

И почему ж его хоть на год раньше не приказано было внедрить?

Что же мешало флотоводцам и командирам?

Команды не было?

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