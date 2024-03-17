Как по внешности определить болезни щитовидной железы?

Медицинский эксперт Елена Мамонтова объясняет, что многие особенности внешнего облика могут свидетельствовать о наличии заболеваний щитовидной железы. Проблемы с этим органом оказывают влияние на состояние кожи, волос и ногтей.

Кожа является одним из первых признаков, который может указывать на нарушения в работе щитовидной железы. Повышенная функция этого органа приводит к увеличению активности симпато-адреналовой системы, что проявляется в горячей, бархатистой и влажной коже. Напротив, сниженная функция железы приводит к сухости, шелушению и огрублению кожи.

Волосы также могут отражать состояние щитовидной железы. При избыточной активности железы волосы становятся более эластичными, прочными и шелковистыми. В случае недостаточной функции железы качество волос ухудшается, они могут выпадать и плохо расти.

Состояние ногтей также может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой. Тиреотоксикоз утончает ногтевые пластины, делая их мягкими и склонными к слоению. Гипотиреоз же способствует ломкости и исчерченности ногтей.

Мамонтова подчеркивает, что указанные признаки не всегда являются специфичными только для заболеваний щитовидной железы и могут сопровождать иные состояния.