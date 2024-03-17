Лукашенко поручил защитить «доброе имя белорусских креветок» от вала контрафактной продукции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу экспорта белорусских товаров, на котором рассматривались способы увеличения поставок на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

В частности, была поднята проблема контрафактных креветок, поставляющихся под видом белорусских. По словам главы государства, неизвестные производители из Индии и стран Латинской Америки применяют методы недобросовестной конкуренции и пользуются своей близостью к морю.

– Рынок Таможенного союза буквально завален, я подчёркиваю, весь завален дёшевыми креветками, по виду похожими на белорусские. Я не знаю, что там по вкусу, по безопасности, санитарии, но это контрафакт. Это контрафакт! Ты сюда слушай, а не в носу там ковыряй (обращаясь к министру водных ресурсов и рыболовства РБ) Если так дальше пойдёт, мы можем потерять этот рынок. А это наш бренд, наше доброе имя, и мы должны всеми силами его поддержать, – сказал он.

Глава государства также отметил, что белорусские дипломатические представительства в этих странах, откуда поступает контрафакт, должны использовать все возможные рычаги воздействия на недобросовестных конкурентов

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