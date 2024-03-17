Лукашенко поручил защитить «доброе имя белорусских креветок» от вала контрафактной продукции
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу экспорта белорусских товаров, на котором рассматривались способы увеличения поставок на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
В частности, была поднята проблема контрафактных креветок, поставляющихся под видом белорусских. По словам главы государства, неизвестные производители из Индии и стран Латинской Америки применяют методы недобросовестной конкуренции и пользуются своей близостью к морю.
– Рынок Таможенного союза буквально завален, я подчёркиваю, весь завален дёшевыми креветками, по виду похожими на белорусские. Я не знаю, что там по вкусу, по безопасности, санитарии, но это контрафакт. Это контрафакт! Ты сюда слушай, а не в носу там ковыряй (обращаясь к министру водных ресурсов и рыболовства РБ) Если так дальше пойдёт, мы можем потерять этот рынок. А это наш бренд, наше доброе имя, и мы должны всеми силами его поддержать, – сказал он.
Глава государства также отметил, что белорусские дипломатические представительства в этих странах, откуда поступает контрафакт, должны использовать все возможные рычаги воздействия на недобросовестных конкурентов
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