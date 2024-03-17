 

Эксперт Ковалев: На систему ДЭГ атакуют из США и Великобритании

17.03.2024, 9:25, Разное
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Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев утверждает, что большинство атак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) происходят из США и Великобритании. Он отмечает, что такие атаки регистрируются в штабе, в том числе с использованием ботнет сетей, которые, хоть и условно находятся в России, могут быть приобретены из любой страны.

По словам Ковалева, большая часть серверов, с которых поступают атаки, расположена в США и Великобритании.

Он также высказал уверенность в эффективности проведенных ранее тестов московской системы ДЭГ, замечая её высокий уровень защиты от попыток вмешательства в выборный процесс.

В отчете также упоминается о фейковом Telegram-канале, на котором появляются сообщения, якобы от имени председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

Выборы президента РФ проходят в стране с 15 по 17 марта, с участием четырех кандидатов. В этот раз для голосования в некоторых регионах используется дистанционное электронное голосование, доступное как онлайн, так и оффлайн на протяжении всех трех дней. Участки для голосования также открыты за рубежом в странах с дипломатическим представительством России, хотя их количество в этом году меньше, чем на президентских выборах 2018 года. Политтехнологи предполагают высокую явку на этих выборах.


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