SpaceX создаст для американской разведки серию шпионов-спутников

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, работает над созданием секретной сети спутников-шпионов по контракту с американским разведывательным управлением, пишет Reuters.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, работает над созданием секретной сети спутников-шпионов по контракту с американским разведывательным управлением, пишет Reuters.

Согласно информации агентства, за разработку сети отвечает коммерческое подразделение SpaceX, известное как Starshield. Сумма контракта, подписанного в 2021 году, составляет $1,8 млрд. Заказчиком выступает Национальное разведывательное управление (NRO), которому принадлежит управление спутниками-шпионами.

Источники агентства отмечают, что успешная реализация программы значительно усилит возможности правительства и вооруженных сил США в обнаружении потенциальных целей по всему миру.

Согласно Reuters, этот контракт свидетельствует о доверии разведывательного ведомства к SpaceX, несмотря на противоречия между Маском и администрацией Байдена.

По мнению агентства, раскрытые данные указывают на новый этап использования сети спутниковой связи Starlink SpaceX в глобальной стратегии вооруженных сил, включая войну на Украине.

В соответствии с публикацией, новая система будет состоять из сотен спутников на низкой орбите, способных передавать изображения Земли в высоком разрешении. По состоянию на данный момент, Reuters не располагает информацией о сроках ввода в эксплуатацию новой сети и о других компаниях, участвующих в ее создании.

В ответ на запрос Reuters, NRO подтвердило разработку новой сложной спутниковой системы, но отказалось комментировать утверждения агентства относительно роли SpaceX в этом проекте.

21 февраля было объявлено о заключении секретного контракта между SpaceX и США, хотя детали контракта в то время оставались неизвестными.