Мнение: О завершении «украинского кризиса»… Уже летом — прекращение огня?

Всё же витает это в воздухе, что «пора кончать!». Слишком много смертей, разрушений, расходов и горя. Вот и появился на свет новый мирный план. Западный, а значит, априори реалистичный. Он предусматривает, что уже ближайшим летом может быть начато прекращение огня и даже заключено перемирие.

Что, наверное, можно было бы только приветствовать.

Если бы не одно «но».

Французский президент Эмманюэль Макрон дал большое интервью украинским изданиям, где заявил, что ближе к лету Париж предложит Москве «прекратить огонь» на время летней Олимпиады — с конца июля по середину августа. По его словам, в этом состоит французский «месседж мира и толерантности». Который, как надеется президент пятой республики, «будет услышан».

«Да, мы об этом попросим», — прямо сказал Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос ведущей телеканала «1+1 Марафон» Натальи Мосейчук, напомнившей о давней традиции «олимпийских перемирий». К слову, сама #Украина ранее отвергала даже тень #мысли о прекращении огня на ЛБС хотя бы на время. То есть, нынешняя постановка вопроса означает, что в украинском социуме растёт понимание, насколько истощены ВСУ. И тревога по этому поводу нарастает тоже. Но пока это лишь смутное ощущение приближающейся грозы вкупе с надеждой, что против неё можно будет применить «военную хитрость».

Это ведь именно что хитрость, уловка — обратить к Москве требование о прекращении огня, но ничего подобного и близко не потребовать от Киева. Дело даже не в том, что в Кремле после многотрудного взятия Авдеевки теперь рисуют самые дерзкие стрелочки на картах в направлении Киева и Львова. А в понимании, что лимит на «жесты доброй воли» и прочие односторонние действия уже исчерпан.

Последний раз #Россия временно прекращала огонь на ЛБС год назад, на православное Рождество. Ничего путного из этого не вышло: украинская сторона сразу заявила, что ничего подобного она соблюдать не будет. Потом, правда, с гневом обвиняла российскую сторону в «нарушении» так и не состоявшегося рождественского перемирия. Но то — такое…

А вот обоюдное прекращение огня на время Олимпиады можно было бы только приветствовать. Но возможно ли оно по инициативе Запада? В том же интервью Эмманюэль Макрон чётко дал понять, что западные страны не готовы отказаться от максималистских целей. «Не дать победить Путину. Вернуть устойчивый мир в Европу… Позволить Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Восстановить международное право и гарантировать #безопасность Украине и всем европейцам», — перечислил эти цели французский президент. Правда, уже начались некоторые допущения и оговорки.

«Мы хотим, чтобы #Украина в конечном счёте полностью восстановила суверенитет и территориальную целостность, — заявил Эмманюэль Макрон. — Но чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна ещё одна война. И пока я не предлагаю наступательных инициатив, потому что это не дух коллективной солидарности. Однако мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя #Россия».

То есть, хотя в поддержке Украины у Запада нет никаких красных линий, и там даже не исключает, что однажды, когда-нибудь может встать вопрос о проведении наземной военной операции на украинской территории, но вот прямо сейчас он никакой эскалации не хочет и на неё не пойдёт: пусть Киев как-нибудь сам… — вот что, по сути, сказал французский президент. Ну, ОК. Хотя такой подход ни перемирий, ни пауз в боевых действиях в принципе не исключает.

А вы за идею «олимпийского» прекращения огня между РФ и Украиной?

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